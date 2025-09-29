Αύριο η πολιτική κηδεία του δημοσιογράφου Ντίνου Βγενόπουλου στην Πάτρα

Η πολιτική του κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, στις 10:30 το πρωί, στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο της Πάτρας, ενώ η αποτέφρωση θα πραγματοποιηθεί στη Ριτσώνα

29 Σεπ. 2025 14:30
Pelop News

Θλίψη έχει σκορπίσει στον δημοσιογραφικό κόσμο και την τοπική κοινωνία η απώλεια του Ντίνου Βγενόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Κυριακής, σε ηλικία 70 ετών, έπειτα από γενναία μάχη με σοβαρή ασθένεια.

Η πολιτική του κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, στις 10:30 το πρωί, στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο της Πάτρας, ενώ η αποτέφρωση θα πραγματοποιηθεί στη Ριτσώνα. Οικογένεια, φίλοι, συνάδελφοι και συνεργάτες θα τον αποχαιρετήσουν με συγκίνηση.

Ο Ντίνος Βγενόπουλος υπήρξε ένα ελεύθερο πνεύμα, αφοσιωμένος στην αλήθεια και τη δημοκρατία. Διακρίθηκε για τη μαχητική δημοσιογραφία και την παρεμβατική πολιτική αρθρογραφία του, ενώ ήταν ένας από τους τέσσερις αυτόπτες μάρτυρες της δολοφονίας του Νίκου Τεμπονέρα.

Ήταν παντρεμένος με τη Ζωή Λαγογιάννη και πατέρας δύο γιων, του Ανδρέα και του Άγγελου.
