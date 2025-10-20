Αύριο στη φυλακή ο Νικολά Σαρκοζί – Σε κελί 11 τετραγωνικών με τηλεόραση

Την πόρτα της φυλακής του Παρισιού αναμένεται να διαβεί αύριο, Τρίτη (21.10.2025), ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, μετά την πενταετή ποινή φυλάκισης που του επέβαλε γαλλικό δικαστήριο στην υπόθεση της χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007 από το τότε καθεστώς Καντάφι της Λιβύης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα γαλλικών μέσων ενημέρωσης, το κελί της φυλακής του Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος δεν θα έρχεται σε επαφή με άλλους κρατούμενους, θα είναι 11 τετραγωνικά μέτρα, θα έχει ένα παράθυρο και μία τηλεόραση, αλλά ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας δεν θα έχει το δικαίωμα χρήσης κινητού τηλεφώνου.

Το χρονικό διάστημα που θα παραμείνει έγκλειστος δεν είναι προς το παρόν σαφές, όμως από τη στιγμή του εγκλεισμού του και μετά έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτημα έκτισης της ποινής του κατ οίκον, φορώντας το λεγόμενο ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Είναι πάντως σαφές ότι ο Νικολά Σαρκοζί δεν θα είναι ένας φυλακισμένος όπως όλοι οι άλλοι, αφού ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε μαζί του την περασμένη Παρασκευή, ενώ ο προσκείμενος στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν δήλωσε ότι προτίθεται να τον επισκεφθεί στη φυλακή.

Ο Σαρκοζί θα μεταφερθεί στη φυλακή «La Santé» (Λα Σαντέ), στο 14ο διαμέρισμα του Παρισιού – τη μοναδική που λειτουργεί ακόμη εντός της γαλλικής πρωτεύουσας.

