Αύριο Τρίτη η ημερίδα «Ξηράνσεις στην περιοχή Καλαβρύτων» απ’ τον Δήμο και το Δασαρχείο

Στην ημερίδα έχουν προσκληθεί και θα μιλήσουν επιστήμονες και εκπρόσωποι φορέων και αρχών αναφορικά με τις αιτίες, τις συνέπειες και τις προοπτικές αντιμετώπισης μιας απ’ τις μεγαλύτερες απειλές για τα δασικά οικοσυστήματα της χώρας μας.

17 Νοέ. 2025 16:16
Αύριο Τρίτη 18 Νοεμβρίου, στις 11 το πρωί, ξεκινούν στο Δημαρχείο Καλαβρύτων οι εργασίες της ημερίδας με θέμα «Ξηράνσεις στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων» που συνδιοργανώνουν ο Δήμος και το Δασαρχείο.

Στην ημερίδα έχουν προσκληθεί και θα μιλήσουν επιστήμονες και εκπρόσωποι φορέων και αρχών αναφορικά με τις αιτίες, τις συνέπειες και τις προοπτικές αντιμετώπισης μιας απ’ τις μεγαλύτερες απειλές για τα δασικά οικοσυστήματα της χώρας μας.

Ειδικότερα, εισηγήσεις στην ημερίδα θα γίνουν από εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Δασαρχείου Καλαβρύτων, του ΟΦΥΠΕΚΑ, του ΕΛΓΟ – Δήμητρα και του Πανεπιστημίου Πατρών.

Να σημειωθεί ότι πρόσφατα ο Δήμος Καλαβρύτων με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής και ύστερα από εισήγηση του Δημάρχου Θανάση Παπαδόπουλου υπέβαλε πρόταση συμμετοχής σ’ ευρωπαϊκό πρόγραμμα που αποβλέπει στην διαχείριση κινδύνων που απειλούν τα δασικά οικοσυστήματα.

Ειδικότερα, η πρόταση αφορά στη συμμετοχή του Δήμου Καλαβρύτων στο πρόγραμμα Horizon Europe, ως ισότιμου εταίρου με άλλους 13 φορείς απ’ όλη την Ευρώπη όπως η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τα Πανεπιστήμια Ροστόκ και Μπρασόβ, η Περιφέρεια Λουμπούσκιε στην Πολωνία κ.α.

Μέσα από το εν λόγω έργο, ο Δήμος Καλαβρύτων θα ενισχύσει τις δυνατότητές του σε θέματα πρόληψης, επιχειρησιακής ετοιμότητας και ανθεκτικότητας, αξιοποιώντας καινοτόμα εργαλεία παρακολούθησης, πρόγνωσης και διακυβέρνησης κινδύνων.

Τα αποτελέσματα θα συμβάλουν δε στον ανασχεδιασμό της τοπικής Πολιτικής Προστασίας, στην ολοκληρωμένη προετοιμασία για μελλοντικούς κινδύνους, καθώς και στη δικτύωση με κορυφαίους ευρωπαϊκούς φορείς στον τομέα.

