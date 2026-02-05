Αξιοποίηση 22 αεροδρομίων: Μένει εκτός πλάνου ο Άραξος;

Σε δύσκολη εξίσωση εξελίσσεται η αξιοποίηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων που παραμένουν σήμερα υπό τη διαχείριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ο Αραξος. Πρόκειται για αεροδρόμια διαφορετικών ταχυτήτων, με κοινό όμως παρονομαστή την ανάγκη εκσυγχρονισμού των υποδομών τους, καθώς εδώ και χρόνια δεν έχουν πραγματοποιηθεί σοβαρές επενδύσεις μεγάλης κλίμακας.

Οπως όλα δείχνουν, η προκήρυξη του διαγωνισμού για την παραχώρηση των 22 κρατικών περιφερειακών αεροδρομίων, τα οποία διαχειρίζεται η ΥΠΑ, μετατίθεται για το 2027, ενώ το μοντέλο που φαίνεται να προκρίνεται την τρέχουσα περίοδο προβλέπει διαγωνιστική διαδικασία, όποτε αυτή γίνει, με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, οι οποίοι διαθέτουν ήδη εμπειρία στη διαχείριση ελληνικών αεροπορικών υποδομών. Αν φτάσουμε σε αυτή την εξέλιξη, αυτό θα σημαίνει παράβλεψη της πρότασης για αξιοποίηση του αεροδρομίου από τοπικό επιχειρηματικό σχήμα, όπως είχε εκδηλωθεί στο πρόσφατο παρελθόν.

Στο ενημερωτικό δελτίο που εξέδωσε χθες το Υπερταμείο, για τα 22 κρατικά περιφερειακά αεροδρόμια αναφέρεται ότι έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες (επιβατική κίνηση, CAPEX/OPEX) και μέσα στο ά εξάμηνο του 2026 αναμένεται να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για το μοντέλο αξιοποίησης, γεγονός που δείχνει ότι οι οριστικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί ακόμα.

Μάλιστα, το Υπερταμείο βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ΕΕ για την εκκίνηση –πιθανότατα το 2027- του διαγωνισμού. Για τον λόγο αυτό, έχει υποβληθεί ερώτημα στην ΕΕ για τη δυνατότητα συμμετοχής στον επικείμενο διαγωνισμό, λόγω τεχνογνωσίας, αλλά και πιθανότατα, λόγω του μικρού (σχετικά) αριθμού επιβατών που διακινούν ετησίως τα αεροδρόμια αυτά, μόνον των εταιρειών – κοινοπραξιών που έχουν αναλάβει αντίστοιχο έργο στην Ελλάδα, δηλαδή των μετόχων του ΔΑΑ, της Fraport Greece, της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι στην Κρήτη (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – GMR) και της κοινοπραξίας του αεροδρομίου Καλαμάτας.

Να σημειωθεί ότι ενδιαφέρον για τη διαχείριση του αεροδρομίου Αράξου φέρεται να είχε εκδηλώσει ο όμιλος Aldemar Αγγελόπουλου.

Τα 22 κρατικά περιφερειακά αεροδρόμια είναι τα ακόλουθα: Χίος, Αλεξανδρούπολη, Αραξος, Κάρπαθος, Λήμνος, Ιωάννινα, Μήλος, Νάξος, Πάρος, Ικαρία, Κύθηρα, Λέρος, Σητεία, Ν. Αγχίαλος, Κάλυμνος, Σκύρος, Σύρος, Αστυπάλαια, Καστελλόριζο, Καστοριά, Κάσος και Κοζάνη.

Τα 22 κρατικά περιφερειακά αεροδρόμια αναμένεται ότι θα προκηρυχθούν ως «ενιαίο πακέτο» και ότι το ελληνικό Δημόσιο, διά μέσου του Υπερταμείου, θα διατηρήσει μειοψηφικό μετοχικό ποσοστό.

