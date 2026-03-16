Axios: «Ο πόλεμος μπορεί να κρατήσει ως τον Σεπτέμβριο»

Κατά την εκτίμηση των ΗΠΑ και άλλων χωρών, οι στρατιωτικές ενέργειες που πραγματοποιούνται από Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ κατά του Ιράν, ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι το φθινόπωρο, αν και με μικρότερη ένταση. Αυτό ανέφερε το μέσο ενημέρωσης Axios, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Σύμφωνα με το Axios, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανέμενε μια εντατική επιχείρηση που θα διαρκούσε τέσσερις έως έξι εβδομάδες. Ωστόσο, τόσο στην Ουάσιγκτον όσο και σε πρωτεύουσες σε όλο τον κόσμο, οι αξιωματούχοι προετοιμάζονται για μια κρίση πολύ μεγαλύτερης διάρκειας. Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Axios, καθώς και πληροφορίες που έλαβε ο ίδιος από τρία διαφορετικά άτομα της κυβέρνησης και των συμμαχικών χωρών, η αστάθεια στη Μέση Ανατολή και η εμπλοκή των ΗΠΑ ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι τον Σεπτέμβριο, ακόμη και αν ο πόλεμος στο Ιράν περάσει σε φάση χαμηλής έντασης.

Το Ισραήλ από την πλευρά του, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι σχεδιάζει τουλάχιστον τρεις ακόμη εβδομάδες επιθέσεων εναντίον χιλιάδων επιπλέον στόχων στο Ιράν.

Την Κυριακή (15.03.2026), ο Τραμπ δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στη Financial Times: «Έχουμε ουσιαστικά καταστρέψει το Ιράν… Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αντιαεροπορικά πυροβόλα, δεν έχουν αεροπορία, όλα έχουν καταστραφεί. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να γίνουν λίγο ενοχλητικοί τοποθετώντας μια νάρκη στη θάλασσα, κάτι που είναι ενοχλητικό, αλλά μια ενοχλητική πράξη μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα».

Το άρθρο του Axios μάλιστα, αναφέρει ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να αποσυρθεί από τον πόλεμο «αύριο». Ωστόσο, οι Ιρανοί ενδέχεται να διατηρήσουν κλειστό το Στενό του Ορμούζ και να ανεβάσουν τις τιμές του πετρελαίου τόσο ψηλά, ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναγκαστούν να παρέμβουν ξανά.

Οι Ιρανοί έχουν καταστήσει σαφές, τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια, ότι ακόμη και αν ο Τραμπ αποφασίσει να τερματίσει τον πόλεμο, ενδέχεται να συνεχίσουν να εκτοξεύουν πυραύλους έως ότου λάβουν διαβεβαιώσεις ότι πρόκειται για το τέλος του πολέμου και όχι απλώς για μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός.

Ένας από τους συνομιλητές ανέφερε ότι ορισμένοι βασικοί αξιωματούχοι στον στενό κύκλο του Τραμπ ήταν απρόθυμοι να ξεκινήσουν στρατιωτική εκστρατεία εναντίον του Ιράν ή ήθελαν να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στην προετοιμασία. «Τελικά, ο Τραμπ είπε: “Απλά θέλω να το κάνω”. Υπερεκτίμησε κατά πολύ την ικανότητά του να ανατρέψει το καθεστώς χωρίς να εμπλέξει χερσαίες δυνάμεις», πρόσθεσε.

