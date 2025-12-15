Αζερμπαϊτζάν: Αμνηστία σε περίπου 20.000 κρατούμενους σχεδιάζει ο πρόεδρος Αλίεφ

Αζερμπαϊτζάν: Αμνηστία σε περίπου 20.000 κρατούμενους σχεδιάζει ο πρόεδρος Αλίεφ
15 Δεκ. 2025 16:22
Pelop News

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ πρότεινε αυτό που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η μεγαλύτερη αμνηστία κρατουμένων στην ιστορία της χώρας, για να σηματοδοτήσει το «έτος του Συντάγματος και της κυριαρχίας» μετάδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Azertac.

Το πρακτορείο αναφέρει ότι η αμνηστία θα αφορά περίπου 20.000 ανθρώπους. Ορισμένοι από τους κρατούμενους θα αποφυλακιστούν, ενώ σε άλλους θα μειωθούν οι ποινές τους.

