Μπαχρέιν: Επίθεση με drone σε κατοικίες στη Μανάμα – Στο στόχαστρο ουρανοξύστης με διαμερίσματα

01 Μαρ. 2026 9:54
Pelop News

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι αρκετά κτίρια κατοικιών στην πρωτεύουσα Μανάμα έγιναν στόχος ιρανικής επίθεσης το Σάββατο, σε μία από τις σοβαρότερες κλιμακώσεις των τελευταίων ωρών στην περιοχή του Κόλπου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ομάδες πολιτικής άμυνας κινητοποιήθηκαν άμεσα και διεξάγουν επιχειρήσεις πυρόσβεσης και διάσωσης στις πληγείσες περιοχές. Βίντεο που επαληθεύτηκαν από τα διεθνή δίκτυα AFP και Al Jazeera φέρονται να δείχνουν ιρανικό drone να προσκρούει σε ουρανοξύστη κατοικιών στην πόλη.

Χτύπημα στον Era View Tower

Σύμφωνα με αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στόχος της επίθεσης φέρεται να ήταν ο Era View Tower, κτίριο που φιλοξενεί πολυτελή διαμερίσματα και εμπορικούς χώρους.

Μάρτυρες κάνουν λόγο για ισχυρή έκρηξη τη στιγμή της πρόσκρουσης, ακολουθούμενη από μεγάλη πυρκαγιά και πυκνό καπνό που κάλυψε μεγάλο τμήμα του κτιρίου. Τα βίντεο αποτυπώνουν σκηνές πανικού, με ενοίκους να προσπαθούν να απομακρυνθούν από τους ορόφους.

«Κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας»

Νωρίτερα, το Ιράν είχε εξαπολύσει –σύμφωνα με τις ίδιες πηγές– στοχευμένη πυραυλική επίθεση σε αμερικανική στρατιωτική βάση στο Μπαχρέιν. Η κυβέρνηση του βασιλείου χαρακτήρισε τις επιθέσεις «προδοσία» και «κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της ασφάλειας» της χώρας.

Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις σε διάφορες τοποθεσίες στην περιοχή, μεταξύ των οποίων το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου βρίσκονται αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, με τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή και τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο.

