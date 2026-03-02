Μπαχρέιν: Σοκαριστικό βίντεο με drone να χτυπά ξενοδοχείο ΒΙΝΤΕΟ

Επίθεση από ιρανικό drone σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (02.03.2026) σε ένα ξενοδοχείο στο Μπαχρέιν όπου διέμεναν αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post, η οποία θυμίζει την τρομοκρατική επίθεση στους Δίδυμους Πύργους την 11η Σεπτεμβρίου του 2001.

Δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί τραυματίστηκαν από την επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες. Η κατάσταση της υγείας τους και η φύση των τραυματισμών τους είναι προς το παρόν άγνωστες. Νωρίτερα, επίσης ένα ιρανικό drone συνετρίβη σε ένα ψηλό κτίριο στο κεντρικό Μπαχρέιν, όπου στη συνέχεια ξέσπασε πυρκαγιά.

🚨🇧🇭 Meanwhile in Bahrain Another skyscraper has been hit by an Iranian drone and is currently on fire. Notice how not a single one of these tower blocks instantly collapses, very much unlike 9/11. pic.twitter.com/knqf8vHE2F — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) March 2, 2026



Αυτόπτες μάρτυρες δημοσίευσαν βίντεο από τη συντριβή στα social media, δείχνοντας τις καταστροφικές επιπτώσεις της ρίψης drone.

Στις 28 Φεβρουαρίου, το Ιράν επιτέθηκε σε έναν άλλο πύργο στο Μπαχρέιν. Δύο ουρανοξύστες, οι Era Views και The Breaker Towers, δέχτηκαν επίσης χτυπήματα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



