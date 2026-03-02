Μπαχρέιν: Σοκαριστικό βίντεο με drone να χτυπά ξενοδοχείο ΒΙΝΤΕΟ

Στις 28 Φεβρουαρίου, το Ιράν επιτέθηκε σε έναν άλλο πύργο στο Μπαχρέιν. Δύο ουρανοξύστες, οι Era Views και The Breaker Towers, δέχτηκαν επίσης χτυπήματα.

Μπαχρέιν: Σοκαριστικό βίντεο με drone να χτυπά ξενοδοχείο ΒΙΝΤΕΟ
02 Μαρ. 2026 21:59
Pelop News

Επίθεση από ιρανικό drone σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (02.03.2026) σε ένα ξενοδοχείο στο Μπαχρέιν όπου διέμεναν αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post, η οποία θυμίζει την τρομοκρατική επίθεση στους Δίδυμους Πύργους την 11η Σεπτεμβρίου του 2001.

Δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί τραυματίστηκαν από την επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες. Η κατάσταση της υγείας τους και η φύση των τραυματισμών τους είναι προς το παρόν άγνωστες. Νωρίτερα, επίσης ένα ιρανικό drone συνετρίβη σε ένα ψηλό κτίριο στο κεντρικό Μπαχρέιν, όπου στη συνέχεια ξέσπασε πυρκαγιά.


Αυτόπτες μάρτυρες δημοσίευσαν βίντεο από τη συντριβή στα social media, δείχνοντας τις καταστροφικές επιπτώσεις της ρίψης drone.

Στις 28 Φεβρουαρίου, το Ιράν επιτέθηκε σε έναν άλλο πύργο στο Μπαχρέιν. Δύο ουρανοξύστες, οι Era Views και The Breaker Towers, δέχτηκαν επίσης χτυπήματα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:39 Με νέο όνομα η πρώην ηθοποιός Ναταλία Λιονάκη στην Τανζανία! ΒΙΝΤΕΟ
23:31 Σπουδαίοι οι Νέοι Γλαύκου, δυσκολεύτηκε η ΑΕ Ροϊτίκων, έκανε το «18 στα 18», ΦΩΤΟ
22:57 Υπόθεση κατασκοπείας στη Σούδα: Στο κινητό του Γεωργιανού εντοπίστηκε το λογισμικό encryptor, το οποίο χρησιμοποιούν οι Φρουροί της Επανάστασης
22:53 Σπανούλης: “Το ελληνικό μπάσκετ έχει προσωπικότητες”
22:48 IDF: Χτυπήσαμε γραφεία της ιρανικής υπηρεσίας πληροφοριών στην Τεχεράνη
22:38 CENTCOM: Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν 11 ιρανικά πλοία στον Κόλπο του Ομάν
22:28 «Το χτύπημα του Ιράν στην Κύπρο είναι απελπισία, όχι στρατηγική» δήλωση με σημασία του αντιπροσώπου του Ισραήλ στον ΟΗΕ
22:18 Ελληνικών συμφερόντων το τάνκερ που τυλίχθηκε στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ
21:59 Μπαχρέιν: Σοκαριστικό βίντεο με drone να χτυπά ξενοδοχείο ΒΙΝΤΕΟ
21:57 Με μυθικό Τολιόπουλο η Ελλάδα πήρε τη ρεβάνς στο Μαυροβούνιο
21:51 «Ο σύντροφός της την είχε κακοποιήσει, έζησε και πέθανε μόνη της», νέες μαρτυρίες για την 31χρονη στον Κολωνό
21:41 Πέθανε ο σπουδαίος Guy-Roger N’Ganga, τον είχε βαφτίσει ο Γιώργος Χριστόπουλος
21:30 Αίγιο: Άνδρας μεταφέρθηκε νεκρός στο Νοσοκομείο
21:21 Η συμμετοχή της Κοιν.Σ.Επ. Liofyllo στο Patras IQ 2026
21:21 Ύποπτες κινήσεις Γεωργιανού στη Σούδα, προσήχθη για κατασκοπεία
21:11 Δήμος Πατρέων: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο! Καμία συμμετοχή στην βρώμικη επίθεση στο Ιράν!
21:00 Φρουροί της Επανάστασης: Δεξαμενόπλοιο φλέγεται στα Στενά του Ορμούζ
20:50 Ποιοι εκλέχτηκαν στο νέο διοικητικό συμβούλιο στην Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος
20:39 Λύτρωση για τον Ατρόμητο, έχασε μεγάλη ευκαιρία η Αχαϊκή
20:29 Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ