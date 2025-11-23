Μπαίνει και ο Ερντογάν στη μάχη για την Ουκρανία!

O πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε πως αύριο, Δευτέρα (24/11) θα έχει μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση από τις ΗΠΑ ενός σχεδίου που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Αύριο, θα έχω μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Πούτιν», δήλωσε ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στη Σύνοδο των ηγετών της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ, στη Νότια Αφρική.

«Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανοίξουμε τον δρόμο για την ειρήνη», επιβεβαίωσε ο Ερντογάν.

