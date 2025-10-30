Μπαίνει το πρέπει για τους άνδρες του ΝΟΠ

Η ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ ετοιμάζεται για τον κρίσιμο αγώνα του Σαββάτου, όπου θα υποδεχτεί το Παλαιό Φάληρο και μπαίνει μπροστά το πρέπει.

Θεωρητικά, δυο ομάδες που είναι οι πιο αδύναμες στον όμιλο του ΝΟΠ είναι τα Χανιά και το Φάληρο το οποίο υποδέχεται μεθαύριο και ψάχνει μόνο τη νίκη.

Ο μοναδικός στόχος για τους “δαίμονες” είναι η νίκη ώστε να ανέβει και ψυχολογικά και βαθμολογικά , ενώ στα θετικά είναι ότι δεν υπάρχουν απουσίες.

