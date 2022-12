Μπάιντεν-Μακρόν: Αστακός, χαβιάρι και ποικιλίες τυριών στο δείπνο των δύο προέδρων – Εκλεκτές ποικιλίες κρασιών από την Καλιφόρνια

Τζο Μπάιντεν και Εμανουέλ Μακρόν μπορεί να συναντήθηκαν για πολιτικού περιεχομένου συζητήσεις, όμως οι δύο Πρόεδροι, μαζί με τις συζύγους τους, θα απολαύσουν ένα εξαιρετικό δείπνο με πλούσιες γεύσεις και εκλεκτές ποικιλίες κρασιών.

Αυτή είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη που δέχεται στον Λευκό Οίκο ο Μπάιντεν ως οικοδεσπότης, από τότε που ανέλαβε τα προεδρικά του καθήκοντα στις αρχές του 2021.

Το μενού του δείπνου θα περιλαμβάνει αμερικανικές σπεσιαλιτέ, αστακό από το Μέιν ποσέ με βούτυρο, American Osetra χαβιάρι και βοδινό και πατάτες, ενώ θα ακολουθήσουν τυριά από το Όρεγκον, την Καλιφόρνια και το Ουισκόνσιν.

Τα εδέσματα θα συνοδεύονται από κρασιά από την Καλιφόρνια -Newton «Unfiltered» Chardonnay και Anakota «Knights Valley» Cabernet Sauvignon, μαζί με αφρώδη οίνο με γαλλικές ρίζες από την Καλιφόρνια Roederer Estate Brut Rose.

Στο επιδόρπιο θα περιλαμβάνονται κέικ Orange chiffon και ψητά αχλάδια με σιρόπι εσπεριδοειδών μαζί με παγωτό ανθόγαλο.

Τα φαγητά παρουσιάστηκαν στους δημοσιογράφους πριν το επίσημο δείπνο.

Menu for tomorrow’s state dinner at the White House for France’s Macron is all about the 🧀🧀🧀… pic.twitter.com/ea3qDNvq6n

— Judy Kurtz (@JudyKurtz) November 30, 2022