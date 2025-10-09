Μπακογιάννη για Τραμπ και Νόμπελ Ειρήνης

Ντόρα Μπακογιάννη: «Εάν γυρίσουν οι όμηροι, θα σταματήσουμε αυτό το μακελειό στη Γάζα και μετά θα αποκρατικοποιηθεί και η Χαμάς».

09 Οκτ. 2025 11:05
Pelop News

Αναφερόμενη η πρώην υπουργός εξωτερικών και βουλευτής της ΝΔ, Ντόρα Μπακογιάννη στη συμφωνία εκεχειρίας Ισραήλ και Χαμάς για τη Γάζα, δήλωσε: «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μιλάμε για μια ιστορική συμφωνία»,

Η Ντόρα Μπακογιάννη ανέφερε τις προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρξουν και εξήγησε πως για να υπάρξει ειρήνη στη Γάζα, είναι αναγκαία η κατάπαυση του πυρός, η επιστροφή των ομήρων, αλλά και η αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για μια τεχνοκρατική κυβέρνηση και μελλοντικές εκλογές στην Παλαιστίνη.

«Αν πραγματικά αυτό γίνει, αν συμφωνήσουν, αν γυρίσουν πρωτίστως οι όμηροι, θα μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτό το μακελειό που γίνεται στη Γάζα και ταυτόχρονα πρέπει να μπούμε στη δεύτερη φάση, δηλαδή την αποστρατικοποίηση της Χαμάς και τη λογική εξέλιξη των πραγμάτων, που θα είναι μια τεχνοκρατική κυβέρνηση στην περιοχή της Παλαιστίνης. Επιπλέον, σταδιακά να γίνει το χτίσιμο ξανά της Παλαιστίνης και ταυτόχρονα ελεύθερες εκλογές για να φτάσουμε σε ένα σημείο. Όλα αυτά είναι μακριά από το σήμερα, αλλά είναι πολύ σημαντικά», είπε χαρακτηριστικά η ίδια, μιλώντας στο MEGA.

«Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι η κατάπαυση του πυρός γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Πρέπει, να συμφωνήσει η Χαμάς να παραδώσει τα όπλα. Η πραγματικότητα είναι ότι αν υπάρχει η απειλή για το Ισραήλ και καθημερινά η ασφάλεια του πλήττεται, δεν γίνεται. Άρα, για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός (σ.σ. από την πλευρά του Ισραήλ) και να παραδώσει τα όπλα η Χαμάς», εξήγησε.

Στη συνέχεια, όπως υπογράμμισε η Ντόρα Μπακογιάννη: «Ασχολούμαι 15 χρόνια περίπου με το θέμα αυτό και σήμερα είμαι κυριολεκτικά κρεμασμένη περιμένοντας τα νέα. Να πω και κάτι που δεν πίστευα ότι θα πω ποτέ… αλλά αν πραγματικά αυτό το πράγμα γίνει, τότε αξίζει στον Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης. Σας το λέω ειλικρινά: εάν πράγματι αυτό καταφέρει -χρειάστηκε να ασκήσει πολύ μεγάλη πίεση- γιατί και το Ισραήλ είναι μια πολύ τραυματισμένη κοινωνία αυτή τη στιγμή, έχει πληγωθεί η ίδια η κοινωνία, υπάρχει διάχυτο μίσος και από την άλλη μεριά στην Παλαιστίνη υπάρχει το δράμα των Παλαιστινίων. Άρα, αν τελικώς αυτό γίνει, θα είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη επιτυχία (σ.σ. του Τραμπ)».
11:05 Μπακογιάννη για Τραμπ και Νόμπελ Ειρήνης
