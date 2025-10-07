Μπακογιάννη: «Η κουτάλα Τσίπρα θα ανακατέψει τα νερά της αντιπολίτευσης»

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στα «Παραπολιτικά», σχολίασε τη νέα πολιτική πραγματικότητα που δημιουργεί η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη θέση του βουλευτή, υποστηρίζοντας ότι το γεγονός αυτό θα έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Όπως ανέφερε, «είναι βέβαιο ότι η ομάδα του Συμβουλίου της Ευρώπης θα χρειαστεί νέο εκπρόσωπο της Αριστεράς, καθώς η κατάσταση εμφανίζεται εξαιρετικά ρευστή. Κανείς δεν γνωρίζει ακόμη πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο, ποιοι θα πάνε με τον Τσίπρα και ποιοι θα τον εγκαταλείψουν».

Η ίδια εκτίμησε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθεί «σε πολύ δύσκολη θέση», καθώς ο πρώην πρωθυπουργός επιδιώκει τη δημιουργία «ενός καθαρά αρχηγικού κόμματος, χωρίς τις εσωκομματικές διαδικασίες και τα συμβούλια που τον δυσκόλευαν στο παρελθόν».

Η κα Μπακογιάννη θεωρεί πως η αποχώρηση Τσίπρα δεν θα περιοριστεί στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα έχει ευρύτερη επίδραση: «Θα επηρεάσει και το ΠΑΣΟΚ, θα ανακατέψει τα νερά συνολικά στον χώρο της αντιπολίτευσης. Ο Τσίπρας έχει το πλεονέκτημα της ηγετικής παρουσίας, κάτι που λείπει αυτή τη στιγμή από το ΠΑΣΟΚ».

Αναφερόμενη στον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι «ο Τσίπρας του 2025 δεν είναι ο Τσίπρας του 2015 – είναι πιο ώριμος, αλλά καλείται να δώσει απαντήσεις για το παρελθόν του και τα λάθη που κόστισαν στη χώρα». Παρότι δήλωσε ότι τον συμπαθεί σε προσωπικό επίπεδο, διευκρίνισε πως «πολιτικά δεν μπορεί να τον εμπιστευτεί».

Για τη Νέα Δημοκρατία, η Ντόρα Μπακογιάννη εκτίμησε πως η ίδρυση ενός νέου κόμματος από τον Τσίπρα δεν πρόκειται να την επηρεάσει: «Η ΝΔ έχει το δικό της κοινό και θα κριθεί από τις δικές της πρωτοβουλίες. Δεν ετεροπροσδιορίζεται».

Κλείνοντας, προειδοποίησε για τους κινδύνους που προκαλεί ο πολυκερματισμός του πολιτικού σκηνικού, τονίζοντας ότι η απουσία συγκροτημένου εναλλακτικού λόγου «είναι πρόβλημα για τη χώρα και τη δημοκρατία».

Για τις φήμες περί νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, ανέφερε ότι «δεν θα είναι κάτι ευχάριστο για τη ΝΔ», ωστόσο εκτίμησε πως «η παρέμβασή του θα πλήξει περισσότερο τα μικρά κόμματα στα δεξιά του πολιτικού φάσματος παρά τη Νέα Δημοκρατία».

