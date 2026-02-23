Μπακογιάννης-Κοσιώνη: Πέταξαν χαρταετό με τον 9χρονο γιο τους Δήμο την Καθαρά Δευτέρα ΦΩΤΟ

Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης και η σύζυγός του Σία Κοσιώνη πέρασαν την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 μαζί με τον γιο τους Δήμο, πετώντας χαρταετό σε λόφο της Αθήνας.

23 Φεβ. 2026 19:01
Pelop News

Η οικογένεια Μπακογιάννη – Κοσιώνη τίμησε το έθιμο της Καθαράς Δευτέρας με μια χαλαρή εξόρμηση σε λόφο της Αθήνας, όπου μικροί και μεγάλοι επιδόθηκαν στο παραδοσιακό πέταγμα χαρταετού.

Ο Κώστας Μπακογιάννης ανάρτησε στο Instagram στιγμιότυπα από τη μέρα, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και βίντεο που δείχνουν τη Σία Κοσιώνη και τον 9χρονο γιο τους Δήμο να κρατούν το νήμα του χαρταετού. Σε μία από τις φωτογραφίες απεικονίζονται μαζί, ενώ σε άλλες φαίνεται η προσπάθεια ανύψωσης του χαρταετού – που τελικά κατέληξε σε θάμνο.

Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων σχολίασε χιουμοριστικά την εξέλιξη, γράφοντας ως λεζάντα: «Πώς ξεκινήσαμε: με ενθουσιασμό. Πώς συνεχίζουμε: με επιμονή. Πώς τελειώσαμε: με εμπειρία. Και του χρόνου ξανά από την αρχή με υγεία. Καλή Σαρακοστή!».

