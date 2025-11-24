Μπαλουχιστάν: Η τελευταία επαρχία του Πακιστάν που θεσπίζει νόμο κατά του γάμου ανηλίκων

Πλέον γνωστοποιήθηκε ότι το Μπαλουχιστάν έγινε η τελευταία επαρχία του Πακιστάν που θεσπίζει νόμο κατά του γάμου ανηλίκων, προστατεύοντας πλέον νομικά τα παιδιά από πρόωρο γάμο. Ο νέος νόμος ανεβάζει το νόμιμο όριο ηλικίας για γάμο στα 18 έτη.

Έρευνα της οργάνωσης Save the Children το 2024 έδειξε ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των γάμων στο Μπαλοχιστάν γίνονταν πριν από τα 18, με το 40% αυτών πριν από τα 16. Ένα στα τέσσερα κορίτσια είχε αποκτήσει το πρώτο της παιδί πριν από τα 16, ενώ το 60% γέννησε πριν ενηλικιωθεί. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής η κοινωνική πίεση και οι παραδοσιακές αντιλήψεις θεωρούν ότι ο γάμος από νωρίς «διασφαλίζει την τιμή της οικογένειας» ή «μειώνει τον αριθμό των στομάτων που πρέπει να θρέψει η οικογένεια».

Οι συνέπειες του γάμου ανηλίκων για τα κορίτσια είναι σοβαρές: στερούνται το δικαίωμα στην εκπαίδευση, την υγεία και την ασφάλεια, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο σωματικής και σεξουαλικής βίας και έχουν υψηλότερο κίνδυνο επιπλοκών στην εγκυμοσύνη και τον τοκετό.

Πριν από τον νέο νόμο, η νομική ηλικία για γάμο στο Μπαλοχιστάν ήταν 18 για τα αγόρια και 16 για τα κορίτσια. Η νέα νομοθεσία ακολουθεί παρόμοιες πρωτοβουλίες στην επαρχία Sindh, ενώ στην Punjab και το Khyber Pakhtunkhwa η νόμιμη ηλικία παραμένει 16 για τα κορίτσια. Νωρίτερα φέτος, και η περιοχή της πρωτεύουσας της χώρας, του Ισλαμαμπάντ, απαγόρευσε επισήμως τον γάμο ανηλίκων.

Ο νόμος απαγορεύει αυστηρά τους γάμους κάτω των 18 ετών και επιβάλλει αυστηρές ποινές σε ενήλικες που συνάπτουν ή διευκολύνουν τέτοιους γάμους, περιλαμβάνοντας 2–3 χρόνια φυλάκισης και πρόστιμα έως Rs200.000 (περίπου 615€). Όποιος τελεί, οργανώνει ή προωθεί γάμο ανηλίκου αντιμετωπίζει την ίδια ποινή. Οι αρμόδιοι υποχρεούνται πλέον νομικά να ελέγχουν τα στοιχεία πριν από την τέλεση οποιουδήποτε γάμου. Οι γάμοι ανηλίκων που περιλαμβάνουν απαγωγή, εμπορία ή εξαναγκασμό θεωρούνται άκυροι από την αρχή, διασφαλίζοντας τα δικαιώματα και την προστασία των παιδιών. Ο νόμος υπερισχύει κάθε αντικρουόμενης επαρχιακής νομοθεσίας και στοχεύει στη διασφάλιση ενός ασφαλέστερου και νόμιμου μέλλοντος για τα παιδιά στο Μπαλοχιστάν.

Η Βουλή του Μπαλοχιστάν ενέκρινε την απαγόρευση με πλειοψηφία, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες της αντιπολίτευσης. Η παρουσίαση και η ψήφιση του νομοσχεδίου προκάλεσαν έντονες σκηνές στη συνεδρίαση, με μέλη της αντιπολίτευσης να σκίζουν αντίγραφα του νομοσχεδίου και να φωνάζουν συνθήματα. Παρά τις αντιδράσεις, το νομοσχέδιο πέρασε και θα εφαρμοστεί νόμιμα.

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Younis Zehri δήλωσε ότι θα αμφισβητήσει το νομοσχέδιο δικαστικά, ενώ ο πρωθυπουργός Mir Sarfraz Bugti τόνισε ότι η απόφαση ανήκει στη Shariat Court που είναι η υψηλότερη αρχή για τέτοια θέματα και είχε ήδη κοινοποιηθεί. Ο Bugti, επίσης, τόνισε ότι η κυβέρνηση προτεραιοποιεί τη νομοθεσία με βάση τη συναίνεση, με διαφανείς διαδικασίες και εκτεταμένες διαβουλεύσεις και ότι η ψήφιση του νόμου δείχνει τη δύναμη της δημοκρατικής διαδικασίας.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η αντιπολίτευση έχει το δικαίωμα να εκφράζει διαφωνία, ενώ η νομοθεσία εκτελείται πάντα προς το συμφέρον του λαού. Το νομοσχέδιο είχε εξεταστεί από επιτροπή για έξι μήνες και εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο πριν από τη Βουλή, διασφαλίζοντας τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

