Μπαρ με μουσική ως τα ξημερώματα, ανήλικος σε διάρρηξη και συλλήψεις για ναρκωτικά – Αστυνομικές παρεμβάσεις σε Πάτρα και Ηλεία

Αστυνομικές επιχειρήσεις σε Αχαΐα και Ηλεία κατέληξαν σε συλλήψεις για παραβάσεις που σχετίζονται με λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, απόπειρα κλοπής από ανήλικο αλλά και υποθέσεις κατοχής ναρκωτικών ουσιών.

Στην Πάτρα, τα ξημερώματα, συνελήφθη γυναίκα που λειτουργούσε κατάστημα διασκέδασης, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό σύστημα με ενισχυτή και ηχεία, προκαλώντας διατάραξη της κοινής ησυχίας στην περιοχή.

Σε ξεχωριστό περιστατικό στα Σαβάλια Ηλείας, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας προχώρησαν στη σύλληψη 13χρονου, ο οποίος μαζί με άγνωστο συνεργό επιχείρησε διάρρηξη κατοικίας με σκοπό την κλοπή, χωρίς τελικά να αφαιρεθούν αντικείμενα. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας.

Παράλληλα, στον Πύργο συνελήφθη άνδρας έπειτα από έλεγχο της ΟΠΚΕ, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκαν 112 ναρκωτικά δισκία χωρίς την προβλεπόμενη ιατρική συνταγή.

Ακόμη μία σύλληψη για ναρκωτικά σημειώθηκε το βράδυ στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος των Δουνείκων, όπου αστυνομικοί της ΟΠΚΕ εντόπισαν σε άνδρα ποσότητα 4,2 γραμμαρίων κάνναβης, η οποία κατασχέθηκε.

Οι υποθέσεις βρίσκονται πλέον στη δικαιοσύνη, ενώ οι αστυνομικοί έλεγχοι στην περιοχή συνεχίζονται.

