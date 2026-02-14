Μπαρ με μουσική ως τα ξημερώματα, ανήλικος σε διάρρηξη και συλλήψεις για ναρκωτικά – Αστυνομικές παρεμβάσεις σε Πάτρα και Ηλεία

Σειρά αστυνομικών ελέγχων σε Πάτρα και Ηλεία οδήγησε σε συλλήψεις για ηχορύπανση, απόπειρα διάρρηξης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Οι υποθέσεις αφορούν διαφορετικά περιστατικά που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στην ευρύτερη περιοχή.

Μπαρ με μουσική ως τα ξημερώματα, ανήλικος σε διάρρηξη και συλλήψεις για ναρκωτικά – Αστυνομικές παρεμβάσεις σε Πάτρα και Ηλεία
14 Φεβ. 2026 13:12
Pelop News

Αστυνομικές επιχειρήσεις σε Αχαΐα και Ηλεία κατέληξαν σε συλλήψεις για παραβάσεις που σχετίζονται με λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, απόπειρα κλοπής από ανήλικο αλλά και υποθέσεις κατοχής ναρκωτικών ουσιών.

Στην Πάτρα, τα ξημερώματα, συνελήφθη γυναίκα που λειτουργούσε κατάστημα διασκέδασης, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό σύστημα με ενισχυτή και ηχεία, προκαλώντας διατάραξη της κοινής ησυχίας στην περιοχή.

Σε ξεχωριστό περιστατικό στα Σαβάλια Ηλείας, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας προχώρησαν στη σύλληψη 13χρονου, ο οποίος μαζί με άγνωστο συνεργό επιχείρησε διάρρηξη κατοικίας με σκοπό την κλοπή, χωρίς τελικά να αφαιρεθούν αντικείμενα. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας.

Παράλληλα, στον Πύργο συνελήφθη άνδρας έπειτα από έλεγχο της ΟΠΚΕ, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκαν 112 ναρκωτικά δισκία χωρίς την προβλεπόμενη ιατρική συνταγή.

Ακόμη μία σύλληψη για ναρκωτικά σημειώθηκε το βράδυ στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος των Δουνείκων, όπου αστυνομικοί της ΟΠΚΕ εντόπισαν σε άνδρα ποσότητα 4,2 γραμμαρίων κάνναβης, η οποία κατασχέθηκε.

Οι υποθέσεις βρίσκονται πλέον στη δικαιοσύνη, ενώ οι αστυνομικοί έλεγχοι στην περιοχή συνεχίζονται.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:26 Οδοντωτός: Ο Δήμος Αιγιάλειας επιμένει στην ασφάλεια και απαντά στις ερμηνείες
15:24 Με συγκίνηση η Πολιτεία τίμησε τους αστυνομικούς που έπεσαν στο καθήκον – Το μήνυμα Τασούλα για τη θυσία τους
15:13 Καρναβάλι των Μικρών 2026: Τα Υψηλά Αλώνια πλημμύρισαν παιδικά χαμόγελα – Θερμό φινάλε για τις φετινές Καρναβαλουπόλεις ΦΩΤΟ
15:12 Καθαρά Δευτέρα 2026: Πότε πέφτει, ποιοι κερδίζουν τριήμερο και τι ισχύει για αργία, δουλειά και έθιμα
15:00 Δημήτρης Αβραμόπουλος: Τρία χρόνια μετά το διαζύγιο μιλά για τη ζωή του, τη συντροφικότητα και τη στιγμή που τον συγκίνησε περισσότερο
14:48 Βιολάντα: Από αμέλεια σε ενδεχόμενο δόλο – Βαρύτερο κατηγορητήριο για τη φονική έκρηξη
14:36 Τέλος στο «φθηνό καλάθι» από Temu και Shein: Οι νέοι δασμοί που κάνουν τις online αγορές ακριβότερες
14:28 Το «αντίο» της Λένας Παπαληγούρα στον πατέρα της: Συγκίνηση, δάκρυα και ένα μήνυμα ανθρωπιάς στην κηδεία του Αναστάση Παπαληγούρα
14:24 Η “γραπτή” φρίκη του Έπσταϊν: Τι αποκαλύπτουν ημερολόγια και καταθέσεις όσων επέζησαν
14:12 Κάλεσμα σε απεργία για τα Τέμπη από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας – Συγκέντρωση στις 28 Φεβρουαρίου
14:05 Ο Απόλλωνας στην Ελευσίνα για νίκη και νέα αρχή
14:00 Κόντρες για likes και μπλεξίματα με τον νόμο: Τα βίντεο στα social “έκαψαν” 30χρονο οδηγό
13:48 «Άρτεμις»: Χτύπημα στο σκοτεινό κύκλωμα – Συλλήψεις για υλικό κακοποίησης ανηλίκων μέσω διαδικτύου
13:36 Τροχαίο στο Ηράκλειο: Ακρωτηριασμός για να σωθεί η 52χρονη που παρασύρθηκε από φορτηγό
13:24 Η Παναχαϊκή με απουσίες και κόντρα στην Κόρινθο
13:24 Μαζωνάκης: Επιτυχής η επέμβαση στη χολή – Πιθανό εξιτήριο ακόμη και την Κυριακή
13:12 Μπαρ με μουσική ως τα ξημερώματα, ανήλικος σε διάρρηξη και συλλήψεις για ναρκωτικά – Αστυνομικές παρεμβάσεις σε Πάτρα και Ηλεία
13:00 Καρναβάλι των Μικρών με πληρότητες 80%: «Ανάσα» από τα 20.000 παιδιά
12:52 Συναγερμός στην πλατεία Όλγας: Φωτιά στα Goody’s αναστάτωσε το κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:48 Η Ιταλία αλλάζει το παιχνίδι στην Ευρώπη – Οικονομική ισχύς και νέες πολιτικές συμμαχίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14-15/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ