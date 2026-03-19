Μπαράζ επαφών του Σπύρου Σκιαδαρέση στην Ι.Π. Μεσολογγίου

Σειρά επαφών και επισκέψεων στην Ι.Π. Μεσολογγίου πραγματοποίησε ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα» Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης, συνοδευόμενος από τα στελέχη της παράταξης, Αθανάσιο Πυρρή και Νίκο Κάκκο, στο πλαίσιο της παρουσίας τους στην περιοχή για τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος.

Ο κ. Σκιαδαρέσης, μαζί με τον πρώην πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου, Ιωάννη Ατσαλάκη επισκέφθηκε τα δικαστήρια και το Πρωτοδικείο της πόλης, όπου είχε συναντήσεις με δικαστικούς υπαλλήλους και ενημερώθηκε για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των υπηρεσιών και τις ανάγκες του δικαστικού μεγάρου.

Στη συνέχεια, περιηγήθηκε στην τοπική αγορά, συνομιλώντας με κατοίκους και επαγγελματίες, καταγράφοντας προβλήματα και προτάσεις που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα και την καθημερινότητα των πολιτών.

Ακολούθως, επισκέφθηκε το Ξενοκράτειο Μουσείο, όπου φιλοξενείται ο εμβληματικός πίνακας του Εζέν Ντελακρουά, «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 ετών από την Έξοδο του Μεσολογγίου.

Στη συνέχεια, ο επικεφαλής της παράταξης μαζί με τους περιφερειακούς συμβούλους της «Νέας Δυτικής Ελλάδας», Χρήστο Κωστακόπουλο, Γεράσιμο Φεσσιάν και Θεοφάνη Αδαμόπουλο συμμετείχαν σε ξενάγηση στον Κήπο των Ηρώων, αποτίοντας φόρο τιμής στους αγωνιστές της Εξόδου.

Οι επαφές ολοκληρώθηκαν με τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος, με μοναδικό θέμα τη λειτουργία των πανεπιστημιακών σχολών του Πανεπιστημίου Πατρών στην Ι.Π. Μεσολογγίου, παρουσία του Πρύτανη, Χρήστου Μπούρα και αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

«Η Ιερά Πόλις του Μεσολογγίου αποτελεί ιστορικό και εκπαιδευτικό πυλώνα για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Η ενίσχυση των υφιστάμενων πανεπιστημιακών τμημάτων και ο σχεδιασμός νέων, βιώσιμων σχολών που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας, είναι ζήτημα στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της περιοχής. Η Περιφέρεια οφείλει να στηρίξει έμπρακτα την ακαδημαϊκή παρουσία στην πόλη και να διασφαλίσει την προοπτική της», ανέφερε μεταξύ άλλων στην τοποθέτησή του στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η «Νέα Δυτική Ελλάδα» θα συνεχίσει τις επαφές της με φορείς και πολίτες σε όλη την Περιφέρεια, αναδεικνύοντας τα τοπικά ζητήματα και καταθέτοντας τεκμηριωμένες προτάσεις για την αναπτυξιακή προοπτική ακόμη και του πιο απομακρυσμένου χωριού της Δυτικής Ελλάδας.

