Μπαράζ συλλήψεων σε Πάτρα, Δυτική Αχαΐα και Ζαχάρω: Ναρκωτικά, καταδικαστικές αποφάσεις και παράνομη είσοδος

Αλλεπάλληλες αστυνομικές επιχειρήσεις σε Πάτρα, Δυτική Αχαΐα και Ζαχάρω οδήγησαν σε συλλήψεις για ναρκωτικά, εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις και παράνομη παραμονή στη χώρα, ενώ εντοπίστηκαν και δενδρύλλια κάνναβης.

Μπαράζ συλλήψεων σε Πάτρα, Δυτική Αχαΐα και Ζαχάρω: Ναρκωτικά, καταδικαστικές αποφάσεις και παράνομη είσοδος
18 Σεπ. 2025 12:21
Pelop News

Η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε σειρά επιχειρήσεων με σημαντικά αποτελέσματα.

Συλλήψεις για ναρκωτικά:

Το βράδυ της Τετάρτης στην Πάτρα, άνδρες της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων εντόπισαν έναν ημεδαπό, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ηρωίνης σε βραχώδη μορφή.

Λίγες ώρες αργότερα, τα ξημερώματα, στο πλαίσιο ελέγχου από το Τμήμα Άμεσης Δράσης Πατρών, συνελήφθησαν δύο άνδρες (ένας ημεδαπός κι ένας αλλοδαπός), οι οποίοι είχαν τρία ναρκωτικά δισκία ecstasy.

Συλλήψεις για εκκρεμείς καταδίκες:

Το μεσημέρι της Τετάρτης στην Πάτρα, συνελήφθη ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών, με ποινή φυλάκισης ενός μήνα για κλοπή.

Στην Κάτω Αχαΐα, το ίδιο βράδυ, αστυνομικοί εντόπισαν άνδρα που καταζητούνταν για απόφαση του ίδιου δικαστηρίου, η οποία προέβλεπε δέκα μήνες φυλάκιση και χρηματική ποινή 800 ευρώ για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και στέρηση δελτίου ταυτότητας.

Σύλληψη για παράνομη παραμονή:

Στη Δυτική Αχαΐα, συνελήφθη αλλοδαπός, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε εισέλθει και διέμενε παράνομα στη χώρα.

Καλλιέργεια ναρκωτικών στη Ζαχάρω:

Αστυνομικοί του Α.Τ. Ζαχάρως εντόπισαν έξι δενδρύλλια κάνναβης σε αγροτοδασική έκταση, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αγνώστων δραστών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τους.
