Μπαράζ συλλήψεων σε Πάτρα και Αγρίνιο: Από ναρκωτικά και κλοπές μέχρι ηχορύπανση και παραβάσεις του ΚΟΚ

Σε πλήρη επιχειρησιακή δράση βρέθηκαν οι αστυνομικές υπηρεσίες της Δυτικής Ελλάδας, με συνεχείς ελέγχους που οδήγησαν σε αλλεπάλληλες συλλήψεις στην Πάτρα, τον Πύργο και το Αγρίνιο. Από υποθέσεις ναρκωτικών και ληστείας μέχρι παραβάσεις του ΚΟΚ και ηχορύπανση, οι Αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις μέσα σε λίγες ώρες, αποδεικνύοντας αυξημένη ετοιμότητα και παρουσία στην καθημερινότητα των πολιτών.

Αναλυτικά:

Κλοπή σε κατάστημα ενδυμάτων

Στην Πάτρα, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης συνέλαβαν το πρωί μια γυναίκα, η οποία αφαίρεσε από κατάστημα γυναικεία φόρμα αξίας 26 ευρώ.

Εκκρεμούσα καταδίκη για ληστεία

Το απόγευμα της Πέμπτης συνελήφθη στην Πάτρα άλλη γυναίκα, σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών. Είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών για ληστεία.

Κατοχή ναρκωτικών

Το πρωί της Παρασκευής, στην Πάτρα, συνελήφθη άνδρας από την Άμεση Δράση, ο οποίος κατείχε επτά ναρκωτικά δισκία και μικροποσότητα κάνναβης.

Ηχορύπανση από κατάστημα

Αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας, αστυνομικοί του Β΄ Α.Τ. Πατρών συνέλαβαν άνδρα, προσωρινά υπεύθυνο καταστήματος, καθώς η ένταση της μουσικής υπερέβαινε τα επιτρεπτά όρια, προκαλώντας διατάραξη της κοινής ησυχίας.

Παράβαση του ΚΟΚ

Στα Δουνέικα, άνδρας εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο από το οποίο είχαν αφαιρεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας για προηγούμενη τροχονομική παράβαση.

Ναρκωτικά στο Αγρίνιο

Στο Αγρίνιο, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ συνέλαβαν δύο άνδρες που είχαν στην κατοχή τους 5,3 γραμμάρια κάνναβης και 2 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή πάστας.

