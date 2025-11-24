Μπαράζ συλλήψεων σε Πάτρα και Αίγιο

Συνελήφθη άνδρας, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας και της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε το πρωί της Κυριακής 23/11/2025, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσαν σε βάρος του δυο καταδικαστικές αποφάσεις του Τριμελούς και του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αιγίου, με τις οποίες καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης -7- ετών και -11- μηνών για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια, απειλή και εξύβριση.

Στην Πάτρα, συνελήφθη, το απόγευμα του Σαββάτου 22/11/2025, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, μια γυναίκα, διότι εκκρεμούσε σε βάρος της ένταλμα βίαιης προσαγωγής της Ανακρίτριας Πατρών. Το βράδυ της ίδιας ημέρα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης συνελήφθη άνδρας, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πατρών, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



