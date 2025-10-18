Μπαράζ συλλήψεων σε Πάτρα και Ηλεία: Από ναρκωτικά μέχρι μαχαίρια και μέθη στο τιμόνι

Στην Πάτρα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν έναν άνδρα το μεσημέρι, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκε 1,5 γραμμάριο βουπρενορφίνης χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή.

Το απόγευμα, στην Κάτω Αχαΐα, συνελήφθη άνδρας που επιχείρησε να κλέψει προϊόντα από σούπερ μάρκετ. Η πράξη του έγινε αντιληπτή από τον διευθυντή, ενώ αστυνομικοί που έφτασαν άμεσα στο σημείο τον ακινητοποίησαν.

Λίγη ώρα αργότερα, στην Πάτρα, οδηγός αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε αστυνομικό έλεγχο και βρέθηκε σε κατάσταση μέθης. Κατά την έρευνα στο όχημά του, κατασχέθηκαν τέσσερα μαχαίρια, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για οπλοκατοχή, απείθεια και παράβαση του ΚΟΚ.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, άνδρας που επέβαινε σε αυτοκίνητο συνελήφθη από την ΟΠΚΕ, καθώς βρέθηκε να έχει στην κατοχή του πτυσσόμενη μεταλλική ράβδο (γκλοπ).

Στην Ηλεία, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πύργου εντόπισαν σε οικία ενός άνδρα ένα δενδρύλλιο κάνναβης και ένα γραμμάριο ναρκωτικής ουσίας, προχωρώντας στη σύλληψή του.

