Μπαράζ συλλήψεων στην Πάτρα για κάνναβη

Σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Πατρών συνέλαβαν άνδρες στην Πάτρα για κατοχή μικροποσοτήτων κάνναβης. Τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν και σε βάρος των δραστών σχηματίστηκαν δικογραφίες.

30 Οκτ. 2025 11:25
Pelop News

Στην Πάτρα, χθες το βράδυ, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών συνέλαβαν έναν άνδρα, καθώς κατά τον αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε εντοπίστηκαν στην κατοχή του 17 ισοβαρείς συσκευασίες με συνολικά 8,5 γραμμάρια κάνναβης. Οι ουσίες κατασχέθηκαν και ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Λίγες ώρες νωρίτερα, το πρωί της ίδιας ημέρας, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Πατρών προχώρησαν στη σύλληψη ενός ακόμη άνδρα, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 1,3 γραμμάρια μίγματος κάνναβης και καπνού.

Και στις δύο περιπτώσεις σχηματίστηκαν δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ οι αστυνομικές υπηρεσίες της Πάτρας συνεχίζουν τους ελέγχους στο πλαίσιο της πρόληψης και αντιμετώπισης της μικροδιακίνησης ουσιών.
