Μπαρτζώκας: Εκτός από εμάς και τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει άλλη ομάδα με τόσο μεγάλη πίεση

Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα το βράδυ της Τρίτης, αλλά θέλει να επιβεβαιώσει την ανωτερότητα του και στο Game 2 που θα διεξαχθεί πάλι στο ΣΕΦ το βράδυ της Πέμπτης (30/05, 21:00).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του πριν τη σημερινή προπόνηση μίλησε για την πίεση που υπάρχει για την κατάκτηση της EuroLeague, ενώ στη συνέχεια τόνισε πως το αυριανό παιχνίδι, δεν έχει διαδικαστικό χαρακτήρα και είναι πολύ κρίσιμο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

Για την προετοιμασία: «Ακολουθείς μία πεπατημένη , θα κάνουμε μίτινγκ με τους παίκτες θα επιστήσουμε την προσοχή στην ομάδα μας. Το θέλω και στην κοινή γνώμη να μην νομιστεί πως είναι διαδικαστικό παιχνίδι, θα είναι κρίσιμο και δύσκολο παιχνίδι για εμάς και για τους αντιπάλους μας. Η Μονακό είναι μία ομάδα που την σεβόμαστε απόλυτα, έχει ποιότητα, το έδειξε σε μεγάλο μέρος του παιχνιδιού. Ο κόσμος της ομάδας πρέπει να καταλάβει ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο και αύριο το ίδιο και ακόμη περισσότερο».

Για αλλαγές ενόψει του δευτέρου παιχνιδιού που θα κάνει: «Μικρές λεπτομέρειες, αναλύουμε το παιχνίδι, βλέπουμε αν έχουν προσθέσει κάτι και οι αντίπαλοί μας. Δεν υπάρχουν μεγάλα πράγματα, μπορεί να διαλέξουν διαφορετική άμυνα ή να διαλέξουμε εμείς σε κάποια plays κάποια πράγματα. Δεν είναι τόσο σημαντικά τα πράγματα για να κάνουμε πολλές αλλαγές σε αυτό το παιχνίδι».

Για την κατάσταση των τραυματιών: «Επειδή είναι σε διαδικασία θεραπειών ο Γουόρντ και ο Ντόρσεϊ αύριο θα ξέρουμε, δεν μπορώ να σας πω σίγουρα για κανέναν. Ο Βεζένκοβ έχει ράμματα, αλλά θα είναι κανονικά, ο Τζόσεφ έχει σκιστεί στο πρόσωπο, αλλά είναι οκ. Αύριο θα ξέρουμε».

Για το πώς θα ξεχαστεί το πρώτο ματς: «Θα τους πω αυτό το παράδειγμα για τη Σιένα, το χθεσινό παιχνίδι δεν ήταν εύκολο για εμάς. Ήταν ένα παιχνίδι, που λάθος το βλέπουμε έτσι. Είχαμε ένα ξέσπασμα στο τέλος του δευτέρου δεκαλέπτου και πήγαμε με 9 πόντους στο ημίχρονο. Το παιχνίδι ακροβατούσε στο 3ο δεκάλεπτο, το να μπει ή όχι η Μονακό στο παιχνίδι. Τελικά οι 21 πόντοι δεν είναι αντιπροσωπευτικό δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έκανε κάτι φοβερό σαν παιχνίδι, ούτε σε ποσοστά, ούτε σε βασικούς τομείς που πρέπει να είμαστε καλοί. Ήταν ένα παιχνίδι, που ο κόσμος βοήθησε πολύ, η θέληση της ομάδας να το πάρει ήταν σημαντική. Αύριο είναι άλλο παιχνίδι. Η Μονακό αυτή τη στιγμή είναι πιο αλέρτ. Να μην θεωρήσουμε κάτι δεδομένο. Το λέω πολλές φορές και γίνομαι κουραστικός, αλλά είναι έτσι».

Υπάρχουν παίκτες που είναι κομπιούτερ για το πώς ελέγχουν την κατάσταση, υπάρχουν παίκτες που παίζουν περισσότερο με το ένστικτο και το συναίσθημα. Αν προσπαθείς να αλλάξει και τους μεν και τους δεν τους χάνεις. Πολλές φορές εκνευρίζομαι με τέτοιου είδους επιλογές. Από την άλλη ο σκόρερ, έχει το ένστικτο, πρέπει να αποδεχθείς ότι θα πάει και σε υπερβολές, όσο δεν θα στοιχίσει στην ομάδα. Είναι μία κατάσταση δύσκολη, κερδίζεις ή χάνεις παιχνίδια από αυτό. Απλά δεν είναι εποχή να χάνεις παιχνίδια».

Για την ελευθερία των παικτών: «Πάντα συνέβαινε αυτό, έχει σχέση με τα χαρακτηριστικά των παικτών. Στο παρελθόν έχει λειτουργήσει με παίκτες όπως ο Σβεντ, όταν ήμουν στην Χίμκι. Αυτό που πρέπει να κάνει ένας προπονητής είναι να αναγνωρίσει το ταλέντο και τα χαρακτηριστικά των παικτών που έχει και όχι αυτά που θα ήθελε να έχει. Ο συμβιβασμός είναι σημαντικός για εμάς, γιατί αλλιώς τα βλέπεις τα πράγματα από μία πλευρά. Δεν υπάρχει ποτέ το τέλειο, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι σημαντικός. Σε κάθε ματς παίρνουν 70-80 επιθετικές ή αμυντικές αποφάσεις. Κανείς δεν παίρνει αποφάσεις στη δουλειά του με 100% επιτυχία. Να το λαμβάνουμε υπόψη όταν αυτές λαμβάνονται με τόσους σφυγμούς και πολλές από αυτές είναι λανθασμένες».

Για τους πόντους που βρήκε από τους παίκτες του πάγκο ο Ολυμπιακός: «Δεν νομίζω ότι στηριζόμαστε λιγότερο σε αυτούς. Έχουμε ένα ρόστερ που προφανώς με συγκεκριμένη δουλειά, υπάρχει αφομοίωση αυτού που ζητάει το σταφ, αλλά και των απαιτήσεων της ομάδας. Αυτήν την στιγμή δεν ξέρω άλλη ομάδα να έχει πίεση να πάρει τη EuroLeague. Εκτός από τον μεγάλο αντίπαλό μας τον Παναθηναϊκό, που οι άνθρωποι το λένε ευθαρσώς, επειδή γίνεται και στο γήπεδό τους.

Προσπάθησα να αποφύγω τις φράσεις κλισέ, ότι πάμε να πάρουμε την EuroLeague, αλλά ο κόσμος το ζητάει επίμονα. Είτε γιατί έχουμε παίξει τέσσερα συνεχόμενα Final Four, είτε για πολλούς άλλους λόγους. Αυτήν την στιγμή υπάρχει μία πίεση, που δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι μία ομάδα να την διαχειριστεί. Να έχουμε μικρούς στόχους, να κοιτάζουμε τι γίνεται στο επόμενο ματς και να αφήσουμε τις μεγαλεπήβολους στόχους και δηλώσεις. Να συγκεντρωθούμε σε αυτό που έχουμε να κάνουμε. Να κοντρολάρουμε αυτά που κοντρολάρονται και όχι άλλα πράγματα».

Για την πίεση που υπάρχει: «Είναι μεγάλη, αλλά δεν νομίζω ότι εκτός από εμάς και τον Παναθηναϊκό έχει άλλη ομάδα τόσο μεγάλη πίεση για την κατάκτηση της Euroleague».

Για το γεμάτο ρόστερ και τη διαχείρισή του που έχει να κάνει: «Για το αν είναι ετοιμοπόλεμοι, βλέπετε ότι υπάρχει ρουτίνα και δεν τους αφήνει εκτός φόρμας. Συχνά κάνουν σκληρή προπόνηση. Η διαχείριση είναι δύσκολη γιατί πολλές φορές, οι παίκτες που θέλουν μόνο να παίζουν, οι παίκτες που μένουν εκτός στεναχωριούνται, το λένε κιόλας. Κάνουμε ροτέισιον, εξηγούμε την κατάσταση. Είναι ένα όπλο, αν το χειριστούμε καλά είναι ένα… όπλο».

