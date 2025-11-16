Μπαρτζώκας για την μεταγραφή γκαρντ στον Ολυμπιακό: Ζητάμε παίκτη επιπέδου playoffs Euroleague

Μετά το τέλος του αγώνα μίλησε στην ΕΡΤ 2 για την απόδοση των αθλητών του αλλά και για την μεταγραφή που θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός στη θέση του γκαρντ.

16 Νοέ. 2025 19:02
Pelop News

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε τον Ολυμπιακό να κερδίζει στην Πάτρα τον Προμηθέα αλλά είχε παράπονα από τους παίκτες του για τα 22 λάθη.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

«Δεν θεωρώ κανένα παιχνίδι κερδισμένο, ούτε καν στο πρωτάθλημα. Είμαι αντίθετος. Σε κάθε παιχνίδι πρέπει να παίξεις καλά, να παλέψεις. Κάναμε 22 λάθη, δεν είμαι ευχαριστημένος. Ήρθε πολύς κόσμος να μας δει και αυτά τα λάθη πρέπει να μας απασχολήσουν. Νομίζω ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα ξαναβάλουμε σε μια πιο σταθερή βάση.

Το γεγονός ότι έπρεπε να παίξει ελάχιστα ο Γουόκαπ, επειδή είχαμε τέσσερα ματς με δύο ταξίδια, είναι θέμα κόπωσης. Σωματικής και πνευματικής. Ο Σέιμπεν Λι έκανε καλή δουλειά, λείπουν Νιλικίνα και Έβανς, οπότε αυτό δημιουργεί κάποιες διαφορετικές καταστάσεις. Γενικά, το να παίξουμε πιο απλά… Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μεγάλες εμφανίσεις παίζοντας απλά.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι, ψάχνουμε την αγορά, είναι πολύ δύσκολη. Δεν ζητάς να πάρεις έναν απλό παίκτη, ζητάς έναν παίκτη για επίπεδο play offs Euroleague. Δεν είναι τόσο εύκολο. Πρέπει να έχει ταχύτητα, σκληράδα, πνευματική ικανότητα. Θέλουμε να βρούμε έναν καλό παίκτη, δεν υπάρχουν 15 λύσεις. Προσπαθούμε να βρούμε έναν καλό παίκτη, ανεξάρτητα από το που θα βρίσκεται».

