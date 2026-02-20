Μπαρτζώκας: Η μεταγραφή του Χέιζ-Ντέιβις έχει δώσει ψυχολογική ώθηση στον Παναθηναϊκό

«Όπως έχει δείξει ο Παναθηναϊκός είναι σε καλή κατάσταση στις δύο αναμετρήσεις στην Κρήτη. Νομίζω η μεταγραφή του Χέιζ-Ντέιβις έχει δώσει ώθηση ψυχολογική στην ομάδα. Φυσικά περιμένουμε πως θα πρέπει να παίξουμε πολύ καλά για να κερδίσουμε» είπε αρχικά.

Μπαρτζώκας: Η μεταγραφή του Χέιζ-Ντέιβις έχει δώσει ψυχολογική ώθηση στον Παναθηναϊκό
20 Φεβ. 2026 17:56
Pelop News

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Σάββατο (20:00) τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη media day μια ημέρα πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση.

«Όπως έχει δείξει ο Παναθηναϊκός είναι σε καλή κατάσταση στις δύο αναμετρήσεις στην Κρήτη. Νομίζω η μεταγραφή του Χέιζ-Ντέιβις έχει δώσει ώθηση ψυχολογική στην ομάδα. Φυσικά περιμένουμε πως θα πρέπει να παίξουμε πολύ καλά για να κερδίσουμε» είπε αρχικά.

Σχετικά με την κατάσταση των Μιλουτίνοφ και Τζόουνς ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε: «Η προπόνηση θα δείξει. Έχουμε πάρει έναν κηδεμόνα για να μπει στο χέρι του Μιλουτίνοφ για να δούμε αν μπορεί να παίξει και αν πονάει. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε θεραπείες, έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει μέχρι τώρα. Θα δοκιμάσει επίσης στην προπόνηση για να δούμε κατά πόσο η ενόχληση που έχει έτσι κι αλλιώς από την τενοντίτιδα είναι διαχειρίσιμη, ή όχι».

Για την εμφάνιση του Μόρις και τον «ευχάριστο πονοκέφαλό του» για την εξάδα ο κόουτς απάντησε: «Εντάξει αυτά περί πονοκεφάλων είναι πολύ ωραία δημοσιογραφικά κλισέ, εδώ και 50 χρόνια. Το μπάσκετ προχωράει και οι συνθήκες κάθε παιχνιδιού διαμορφώνουν το πώς θα πας με το ρόστερ. Δηλαδή ποιους ξένους θα χρησιμοποιήσεις. Για παράδειγμα, το ποιος θα παίξει “5” σε ένα ματς, επηρεάζει ποιος θα παίξει “1”. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αμυντικά, πώς ταιριάζουν. Οπότε κάθε φορά θα κάνουμε μία συζήτηση με τους συνεργάτες μας και με όλους τους παίκτες για να τους εξηγήσουμε ότι δεν είναι τίποτα προσωπικό το ποιος μένει έξω. Είναι καθαρά θέμα όλοι να νιώθουν χρήσιμοι και όλοι να παίξουν. Αύριο έχουμε κάποια διαφορετικά δεδομένα. Χρειαζόμαστε τρεις πόιντ γκαρντ, αλλά και τρεις ψηλούς γιατί κανείς δεν είναι σίγουρος. Είναι ζήτημα το πώς θα γίνει η προπόνηση και μέχρι το βράδυ οι θεραπείες, πώς θα πάνε. Είναι τελείως ανοιχτό μέχρι στιγμής στο μυαλό μου το ποιοι θα είναι οι έξι ξένοι».

Σε ερώτηση σχετική μς το εάν είναι οδηγός η νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό για τη EuroLeague: «Ξεκάθαρα όχι. Κανείς δεν σκέφτεται τι έχει γίνει στο παρελθόν. Από την τελευταία νίκη μας έχουν μεσολαβήσει πάρα πολλά πράγματα και στις δύο ομάδας. Θετικά και αρνητικά. Η ζωή εξελίσσεται και ανατρέπονται όλα. Τα παιχνίδια αυτά είναι πολύ ιδιόμορφα, πάντα πολύ ιδιαίτερα. Συχνά και οι δύο ομάδες να παίζουν σε ένα επίπεδο μέσα στο ματς και μία, δύο φάσεις να κρίνουν όλο το παιχνίδι. Οπότε ας είμαστε λίγο φειδωλοί σε αυτά που λέμε. Πιστεύουμε βέβαια στην ομάδα μας. Πιστεύουμε πως είμαστε καλή ομάδα και μπορούμε να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό. Το έχουμε αποδείξει άλλωστε. Απέχει όμως πολύ με το να το κάνουμε όμως».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:50 «Ήμουν σε θέση άμυνας» υποστήριξε ο 38χρονος Βούλγαρος για τη δολοφονία του ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού, ΒΙΝΤΕΟ
18:41 «Έφυγε» από τη ζωή ο μεγάλος Απολλωνιστής Γιάννης Μούγιος
18:31 Με ειδικό νάρθηκα στον αντίχειρα ο Μιλουτίνοφ, ΒΙΝΤΕΟ
18:24 Αρχιφύλακας και δολοφόνος έκαναν βόλτες σαν φιλαράκια στους διαδρόμους στις φυλακές Δομοκού
18:15 Τέμπη: Αναβολή στις εκταφές, απουσίαζε η αρμόδια εισαγγελική λειτουργός από το γραφείο της!
18:04 Πάτρα: Από σήμερα η πόλη έχει νέα δημοτικά τέλη – Αντιπαράθεση στο δημοτικό συμβούλιο και για το Τεχνικό Πρόγραμμα
17:56 Μπαρτζώκας: Η μεταγραφή του Χέιζ-Ντέιβις έχει δώσει ψυχολογική ώθηση στον Παναθηναϊκό
17:48 Μαρίνα Σάττι για Akyla: «Το τραγούδι του μου φάνηκε τέλειο»
17:32 Ζελένσκι προς υπουργούς: «Προετοιμαστείτε για μακρά σύγκρουση»
17:30 Το Κλιμάκιο της ΕΣΚΑ-Η μάχεται στα Χανιά
17:25 Καιρός: Έκτακτο δελτίο, έντονα φαινόμενα σε δυτική και η ανατολική Ελλάδα
17:16 Χουάντσο: Κάθε παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είναι σκληρό
17:15 «Ανακουφισμένος που τελείωσαν όλα», η μαρτυρία του συλλέκτη μετά την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των φωτογραφιών της Καισαριανής
17:12 Πατρινό Καρναβάλι: Χωρίς σταματημό φτάνουν λεωφορεία με επισκέπτες – Γεμίζει η πόλη με καρναβαλιστές ΦΩΤΟ
17:08 Φυσική λύση για τη δυσκοιλιότητα – Τι προτείνουν οι ειδικοί
17:00 Ο Youtuber Jeremy στην «Π»:  «Το κράτος έχει μια τάση να ελέγχει τα πράγματα» ΒΙΝΤΕΟ
16:52 Αγρίνιο: Τροχαίο με τραυματία έναν μοτοσικλετιστής – Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο
16:44 Τραγωδία στη λίμνη Βαϊκάλη: Επτά νεκροί όταν όχημα έσπασε τον πάγο
16:40 Παπασταύρου: Oι συμφωνίες στην ενέργεια στην ατζέντα συνάντησης με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ
16:37 Πλημμυρική απειλή στο Πύθιο: Τα νερά του Έβρου «άγγιξαν» τα σπίτια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ