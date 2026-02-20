Μπαρτζώκας: Η μεταγραφή του Χέιζ-Ντέιβις έχει δώσει ψυχολογική ώθηση στον Παναθηναϊκό

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Σάββατο (20:00) τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη media day μια ημέρα πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση.

«Όπως έχει δείξει ο Παναθηναϊκός είναι σε καλή κατάσταση στις δύο αναμετρήσεις στην Κρήτη. Νομίζω η μεταγραφή του Χέιζ-Ντέιβις έχει δώσει ώθηση ψυχολογική στην ομάδα. Φυσικά περιμένουμε πως θα πρέπει να παίξουμε πολύ καλά για να κερδίσουμε» είπε αρχικά.

Σχετικά με την κατάσταση των Μιλουτίνοφ και Τζόουνς ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε: «Η προπόνηση θα δείξει. Έχουμε πάρει έναν κηδεμόνα για να μπει στο χέρι του Μιλουτίνοφ για να δούμε αν μπορεί να παίξει και αν πονάει. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε θεραπείες, έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει μέχρι τώρα. Θα δοκιμάσει επίσης στην προπόνηση για να δούμε κατά πόσο η ενόχληση που έχει έτσι κι αλλιώς από την τενοντίτιδα είναι διαχειρίσιμη, ή όχι».

Για την εμφάνιση του Μόρις και τον «ευχάριστο πονοκέφαλό του» για την εξάδα ο κόουτς απάντησε: «Εντάξει αυτά περί πονοκεφάλων είναι πολύ ωραία δημοσιογραφικά κλισέ, εδώ και 50 χρόνια. Το μπάσκετ προχωράει και οι συνθήκες κάθε παιχνιδιού διαμορφώνουν το πώς θα πας με το ρόστερ. Δηλαδή ποιους ξένους θα χρησιμοποιήσεις. Για παράδειγμα, το ποιος θα παίξει “5” σε ένα ματς, επηρεάζει ποιος θα παίξει “1”. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αμυντικά, πώς ταιριάζουν. Οπότε κάθε φορά θα κάνουμε μία συζήτηση με τους συνεργάτες μας και με όλους τους παίκτες για να τους εξηγήσουμε ότι δεν είναι τίποτα προσωπικό το ποιος μένει έξω. Είναι καθαρά θέμα όλοι να νιώθουν χρήσιμοι και όλοι να παίξουν. Αύριο έχουμε κάποια διαφορετικά δεδομένα. Χρειαζόμαστε τρεις πόιντ γκαρντ, αλλά και τρεις ψηλούς γιατί κανείς δεν είναι σίγουρος. Είναι ζήτημα το πώς θα γίνει η προπόνηση και μέχρι το βράδυ οι θεραπείες, πώς θα πάνε. Είναι τελείως ανοιχτό μέχρι στιγμής στο μυαλό μου το ποιοι θα είναι οι έξι ξένοι».

Σε ερώτηση σχετική μς το εάν είναι οδηγός η νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό για τη EuroLeague: «Ξεκάθαρα όχι. Κανείς δεν σκέφτεται τι έχει γίνει στο παρελθόν. Από την τελευταία νίκη μας έχουν μεσολαβήσει πάρα πολλά πράγματα και στις δύο ομάδας. Θετικά και αρνητικά. Η ζωή εξελίσσεται και ανατρέπονται όλα. Τα παιχνίδια αυτά είναι πολύ ιδιόμορφα, πάντα πολύ ιδιαίτερα. Συχνά και οι δύο ομάδες να παίζουν σε ένα επίπεδο μέσα στο ματς και μία, δύο φάσεις να κρίνουν όλο το παιχνίδι. Οπότε ας είμαστε λίγο φειδωλοί σε αυτά που λέμε. Πιστεύουμε βέβαια στην ομάδα μας. Πιστεύουμε πως είμαστε καλή ομάδα και μπορούμε να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό. Το έχουμε αποδείξει άλλωστε. Απέχει όμως πολύ με το να το κάνουμε όμως».

