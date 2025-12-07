Μπαζίνας για την ήττα της Ενωσης: «Να μάθουμε από τα λάθη μας»

«Κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Κάναμε λάθη και τα πληρώσαμε. Βγάλαμε πάθος, είχαμε ενέργεια, αλλά στην άμυνα, ειδικά σε συγκεκριμένα σημεία, δεν παίξαμε σωστά». Αυτά τόνισε ο έμπειρος γκαρντ-φόργουορντ της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας, Περικλής Μπαζίνας, σχολιάζοντας την ήττα από τον Ιόνιο και πρόσθεσε τα εξής: «Στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης δείξαμε χαρακτήρα, αλλά δυστυχώς στο φινάλε δεν καταφέραμε να αντιδράσουμε όπως έπρεπε. Χάσαμε φάσεις, δεν πήραμε το αμυντικό ριμπάουντ δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της παράτασης και χάσαμε το παιχνίδι. Πρέπει να μάθουμε από τα λάθη μας και να παίζουμε με μεγαλύτερη σοφία για να κλείνουμε τα παιχνίδια».

Αναφερόμενος στην αναμέτρηση που ακολουθεί με τον Εθνικό Λιβαδειάς για την 11η αγωνιστική της National League 1, ο Περικλής Μπαζίνας τόνισε: «Αφήνουμε πίσω το παιχνίδι στην Κέρκυρα και προχωράμε μπροστά. Ο Εθνικός Λιβαδειάς είναι πολύ καλή ομάδα και απαιτείται να παίξουμε με μεγάλη συγκέντρωση, να βγάλουμε ενέργεια και πάθος στο παρκέ και να ακολουθήσουμε το πλάνο για να πάρουμε τη νίκη».

Τέλος, ο Περικλής Μπαζίνας εξέφρασε τη συμπαράσταση του στον Τζόρτζε Ντζόκιτς που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Ιόνιο τονίζοντας: «Δυστυχώς η ατυχία χτύπησε και πάλι την πόρτα του Τζόρτζε. Του εύχομαι γρήγορη ανάρρωση, αξίζει τον σεβασμό όλων. Εδωσε τα πάντα για τη νίκη και την ομάδα».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



