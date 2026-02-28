BBC: Πώς ο Τραμπ κράτησε κρυφά τα χαρτιά του πριν την επίθεση στο Ιράν

Λίγες ώρες μετά την επίθεση στο Ιράν, δημοσιογράφος του BBC που ταξίδευε με τον Ντόναλντ Τραμπ περιγράφει το παρασκήνιο, τις ερωτήσεις που έμειναν αναπάντητες και την ατμόσφαιρα πριν την αιφνιδιαστική κίνηση.

28 Φεβ. 2026 14:48
Pelop News

Στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα βρισκόταν το Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος των Ηνωμένες Πολιτείες, Ντόναλντ Τραμπ, όταν εκδηλώθηκε η επίθεση κατά του Ιράν.

Ο δημοσιογράφος του BBC, Bernd Debusmann Jr, που ταξίδευε μαζί του, περιγράφει πως μόλις μία ημέρα πριν, στο Κόρπους Κρίστι του Τέξας, ο Τραμπ απέφευγε συστηματικά να αποκαλύψει οτιδήποτε για το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης.

«Κάποια στιγμή τον ρώτησα συγκεκριμένα για το πιθανό χρονοδιάγραμμα σχετικά με το πότε πίστευε ότι θα αποφάσιζε για τις επιθέσεις», σημειώνει ο δημοσιογράφος. Η απάντηση του Τραμπ ήταν χαρακτηριστική: «Προτιμώ να μην σας το πω. Θα είχατε τη μεγαλύτερη αποκλειστικότητα της ιστορίας, σωστά;».

Παρά τις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων που τον συνόδευαν, δεν υπήρξε καμία σαφής ένδειξη ότι επίκειτο στρατιωτική ενέργεια. Οι περισσότεροι εκτιμούσαν πως, αν επρόκειτο να συμβεί κάτι, δύσκολα θα γινόταν μετά τη δύση του ηλίου στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το μοναδικό προγραμματισμένο γεγονός για την ημέρα ήταν ένα δείπνο του κινήματος MAGA Inc το βράδυ, ενώ δεν υπήρχαν δημόσιες εμφανίσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όπως αναφέρεται, το πιθανότερο σενάριο ήταν ο πρόεδρος να περάσει το Σαββατοκύριακο σε κοντινό γήπεδο γκολφ, όπως συνηθίζει.

Την ίδια ώρα, άρχισαν να καταγράφονται αντιδράσεις στο πολιτικό σκηνικό των ΗΠΑ. Ο γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνας, Lindsey Graham, έγραψε στην πλατφόρμα X ότι «η μεγαλύτερη αλλαγή στη Μέση Ανατολή σε χίλια χρόνια είναι προ των πυλών».

«Αυτή η επιχείρηση έχει σχεδιαστεί καλά. Θα είναι βίαιη, εκτεταμένη και πιστεύω ότι, τελικά, θα είναι επιτυχής», πρόσθεσε, ενισχύοντας το κλίμα έντασης που διαμορφώνεται μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

