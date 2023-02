BBC: «Το Πεκίνο μάλλον προσπαθεί να εκπέμψει σήμα στην Ουάσινγκτον» – Ειδικοί μιλούν για το κατασκοπευτικό μπαλόνι στις ΗΠΑ

Απαντήσεις στα πολλαπλά ερωτήματα σχετικά με την εμφάνιση ενός κινεζικού κατασκοπευτικού μπαλονιού πάνω από τις ΗΠΑ έρχεται να δώσει άρθρο του BBC με τη βοήθεια ειδικών. Αρκετοί από αυτούς παραδέχονται πως το Πεκίνο ενδεχομένως να θέλει να στείλει ένα «μήνυμα» στις ΗΠΑ, ενώ ο εντοπισμός του μπαλονιού ενδεχομένως να ήταν και στόχος.

Η είδηση ήρθε στο φως λίγα 24ωρα πριν την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στην Κίνα προκειμένου να σταθεροποιηθούν οι τεταμένες διμερείς σχέσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Wall Street Journal, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάλεσε τον Κινέζο πρέσβη στην Ουάσινγκτον για να δώσει «πολύ σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα» σχετικά με το κατασκοπευτικό μπαλόνι.

«Το Πεκίνο μάλλον προσπαθεί να εκπέμψει σήμα στην Ουάσιγκτον. Ενώ θέλουμε να βελτιώσουμε τους δεσμούς, είμαστε πάντα έτοιμοι για συνεχή ανταγωνισμό, χρησιμοποιώντας κάθε απαραίτητο μέσο’, χωρίς να πυροδοτούμε σοβαρά τις εντάσεις’’. ‘’Και τι καλύτερο εργαλείο για αυτό από ένα φαινομενικά αβλαβές μπαλόνι» σημείωσε στο BBC ο αναλυτής Χι Γιουάν Μίνγκ.

Το άρθρο του BBC αναφέρει πως τα κατασκοπευτικά μπαλόνια είναι μία από τις παλαιότερες μορφές τεχνολογίας επιτήρησης. Ο ιαπωνικός στρατός τις χρησιμοποίησε για να εκτοξεύσει εμπρηστικές βόμβες στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης ευρέως από τις ΗΠΑ και τη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

