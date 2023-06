Bebe Rexha: Η τραγουδίστρια «έφαγε».. κινητό στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια συναυλίας της – ΒΙΝΤΕΟ

Θεατής εκσφενδόνισε κινητό προς την τραγουδίστρια, Bebe Rexha, την ώρα που τραγουδούσε σε συναυλία στη Νέα Υόρκη.

Η τραγουδίστρια έμεινε αιμόφυρτη ενώ χρειάστηκε να κάνει ράμματα, ενώ ο άνδρας συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Συγκεκριμένα, η 33χρονη τραγουδίστρια του “I’m Good (Blue)” χτυπήθηκε στο πρόσωπο με ένα κινητό τηλέφωνο και έφυγε από τη σκηνή στο Rooftop στην προβλήτα 17, είπαν πολλοί αυτόπτες μάρτυρες στην The Post.

Η Rexha μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε για τα τραύματά της, τα οποία χρειάστηκαν τρία ράμματα, σύμφωνα με το TMZ.

Τα βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν την υποψήφια για Grammy τραγουδίστρια να κρατάει το μάγουλό της καθώς οι θεατές της συναυλίας φώναζαν το όνομά της. «Ήταν πεσμένη 30 δευτερόλεπτα», σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα.

Absolutely great show ruined by a fan throwing their phone at @BebeRexha hopefully she is ok after that pic.twitter.com/4eBScgurv5

— Alex Chavez (@captiv_8_) June 19, 2023