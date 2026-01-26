Μπέκαμ: Η «σπόντα» Κρουζ και Ρομέο προς τον Μπρούκλιν μετά τη ρήξη με τους γονείς τους

Με ένα παιχνιδιάρικο αλλά σαφές μήνυμα στα social media, οι Κρουζ και Ρομέο Μπέκαμ φαίνεται πως έστειλαν τη δική τους απάντηση προς τον μεγαλύτερο αδελφό τους, Μπρούκλιν, μετά τη δημόσια ρήξη του με τους γονείς τους, Βικτόρια και Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Την ώρα που ο 26χρονος Μπρούκλιν έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις με τις δημόσιες τοποθετήσεις του κατά της οικογένειάς του, οι δύο μικρότεροι γιοι των Μπέκαμ εμφανίζονται ενωμένοι, χαλαροί και μακριά από την ένταση.

TikTok από το Παρίσι που «λέει πολλά»

Ο 20χρονος Κρουζ και ο 23χρονος Ρομέο βρέθηκαν στο Παρίσι στο περιθώριο της Εβδομάδας Μόδας, συνοδευόμενοι από τις συντρόφους τους, Τζάκι Αποστέλ και Κιμ Τέρνμπουλ αντίστοιχα. Σε βίντεο που ανάρτησαν στο TikTok, οι τέσσερις τους εμφανίζονται μέσα σε αυτοκίνητο, χαμογελαστοί και ανέμελοι.

Η λεζάντα, ωστόσο, δεν πέρασε απαρατήρητη: «Φαντάσου να μας μισείς κι εμείς απλώς να είμαστε εδώ έτσι». Πολλοί χρήστες των social media ερμήνευσαν τη φράση ως έμμεση αιχμή προς τον Μπρούκλιν, ο οποίος έχει δημοσιοποιήσει την απομάκρυνσή του από την οικογένεια.

Το ξέσπασμα του Μπρούκλιν και η αντίδραση του κοινού

Το βίντεο των Κρουζ και Ρομέο έρχεται λίγες ημέρες μετά το εκρηκτικό δημόσιο ξέσπασμα του Μπρούκλιν Μπέκαμ. Σε μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram, ο ίδιος δήλωσε πως δεν έχει καμία πρόθεση να συμφιλιωθεί με τους γονείς του, κατηγορώντας τους για εμμονή με τη δημόσια εικόνα και την έκθεση στα social media.

Μεταξύ άλλων, ο Μπρούκλιν προχώρησε και σε αιχμηρές αναφορές για τη μητέρα του, Βικτόρια Μπέκαμ, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από θαυμαστές της Posh Spice.

Η «απάντηση» των fans στη Βικτόρια Μπέκαμ

Μετά τις κατηγορίες, οι θαυμαστές της Βικτόρια Μπέκαμ κινητοποιήθηκαν δυναμικά, οδηγώντας το single της «Not Such An Innocent Girl» (2001) στην κορυφή των charts του iTunes στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

Το οικογενειακό δράμα των Μπέκαμ συνεχίζει να απασχολεί έντονα τα διεθνή media, με κάθε νέα ανάρτηση να τροφοδοτεί τη δημόσια συζήτηση γύρω από μία από τις πιο προβεβλημένες οικογένειες της παγκόσμιας showbiz.

