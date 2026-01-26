Μπέκαμ: Η «σπόντα» Κρουζ και Ρομέο προς τον Μπρούκλιν μετά τη ρήξη με τους γονείς τους

Βίντεο από το Παρίσι και αιχμηρή λεζάντα στο TikTok εν μέσω οικογενειακής έντασης

Μπέκαμ: Η «σπόντα» Κρουζ και Ρομέο προς τον Μπρούκλιν μετά τη ρήξη με τους γονείς τους
26 Ιαν. 2026 18:24
Pelop News

Με ένα παιχνιδιάρικο αλλά σαφές μήνυμα στα social media, οι Κρουζ και Ρομέο Μπέκαμ φαίνεται πως έστειλαν τη δική τους απάντηση προς τον μεγαλύτερο αδελφό τους, Μπρούκλιν, μετά τη δημόσια ρήξη του με τους γονείς τους, Βικτόρια και Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Την ώρα που ο 26χρονος Μπρούκλιν έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις με τις δημόσιες τοποθετήσεις του κατά της οικογένειάς του, οι δύο μικρότεροι γιοι των Μπέκαμ εμφανίζονται ενωμένοι, χαλαροί και μακριά από την ένταση.

TikTok από το Παρίσι που «λέει πολλά»

Ο 20χρονος Κρουζ και ο 23χρονος Ρομέο βρέθηκαν στο Παρίσι στο περιθώριο της Εβδομάδας Μόδας, συνοδευόμενοι από τις συντρόφους τους, Τζάκι Αποστέλ και Κιμ Τέρνμπουλ αντίστοιχα. Σε βίντεο που ανάρτησαν στο TikTok, οι τέσσερις τους εμφανίζονται μέσα σε αυτοκίνητο, χαμογελαστοί και ανέμελοι.

Η λεζάντα, ωστόσο, δεν πέρασε απαρατήρητη: «Φαντάσου να μας μισείς κι εμείς απλώς να είμαστε εδώ έτσι». Πολλοί χρήστες των social media ερμήνευσαν τη φράση ως έμμεση αιχμή προς τον Μπρούκλιν, ο οποίος έχει δημοσιοποιήσει την απομάκρυνσή του από την οικογένεια.

@cruzbeckhamImagine hating and we’re just here like

♬ original sound – G.A

Το ξέσπασμα του Μπρούκλιν και η αντίδραση του κοινού

Το βίντεο των Κρουζ και Ρομέο έρχεται λίγες ημέρες μετά το εκρηκτικό δημόσιο ξέσπασμα του Μπρούκλιν Μπέκαμ. Σε μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram, ο ίδιος δήλωσε πως δεν έχει καμία πρόθεση να συμφιλιωθεί με τους γονείς του, κατηγορώντας τους για εμμονή με τη δημόσια εικόνα και την έκθεση στα social media.

Μεταξύ άλλων, ο Μπρούκλιν προχώρησε και σε αιχμηρές αναφορές για τη μητέρα του, Βικτόρια Μπέκαμ, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από θαυμαστές της Posh Spice.

Η «απάντηση» των fans στη Βικτόρια Μπέκαμ

Μετά τις κατηγορίες, οι θαυμαστές της Βικτόρια Μπέκαμ κινητοποιήθηκαν δυναμικά, οδηγώντας το single της «Not Such An Innocent Girl» (2001) στην κορυφή των charts του iTunes στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

Το οικογενειακό δράμα των Μπέκαμ συνεχίζει να απασχολεί έντονα τα διεθνή media, με κάθε νέα ανάρτηση να τροφοδοτεί τη δημόσια συζήτηση γύρω από μία από τις πιο προβεβλημένες οικογένειες της παγκόσμιας showbiz.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00 Ο «πόλεμος των σκουπιδιών» συνεχίζεται στο Αίγιο – Τα απορρίμματα στη θέση τους…
18:52 Μαξίμου: Σύσκεψη την Τρίτη για την ευλογιά αιγοπροβάτων με Μητσοτάκη
18:51 Με γεμάτο όπλο 20χρονος αναβάτης μοτοσικλέτας στο Χαϊδάρι
18:44 Σκόπια: «Κλείνουν» τα σύνορα οδηγοί φορτηγών, γιατί αντιδρούν
18:42 Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε νέα υψηλά 16 ετών η αγορά
18:39 σπιράλ: Κοπή πίτας με πλήθος κόσμου ΦΩΤΟ
18:35 Ολυμπιακός: Προβάρει τα ερυθρόλευκα ο Αντρέ Λουίς – Κλείνει η μεταγραφή
18:35 Ο πρόεδρος της ΝΕΠ έβγαλε είδηση για νέα πισίνα στην Πάτρα!
18:33 Δήμητρα Χαλικιά: Τι κατέθεσε στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η πρώην αντιπρόεδρος
18:27 «Καθαιρεί» ο Τραμπ την επικεφαλής του ICE μετά τους πυροβολισμούς στη Μινεάπολη
18:24 Μπέκαμ: Η «σπόντα» Κρουζ και Ρομέο προς τον Μπρούκλιν μετά τη ρήξη με τους γονείς τους
18:15 Ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ για τη φονική πυρκαγιά στη «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»
18:08 Γρίπη: «Ρήγμα» στο τείχος ανοσίας – Τα παιδιά το αδύναμο σημείο της φετινής έξαρσης
18:00 Χαμηλά στις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Αχαΐα το 2025
17:58 Ιταλία: Πως ο επιχειρούμενος φόρος 2€ σε δέματα Shein και Temu γύρισε εναντίον της
17:52 Ακυρώνεται η εκδήλωση κοπής πίτας της ΝΙΚΗΣ Αχαΐας
17:49 Τα πρόσωπα της τραγωδίας της «ΒΙΟΛΑΝΤΑ», νέο ΒΙΝΤΕΟ της φονικής έκρηξης
17:46 Ο Τριαντάφυλλος για το γάμο Κατσούλη – Ρουμελιώτη, θα γινόταν κουμπάρος
17:39 Παρέμβαση Καρυστιανού στα ελληνοτουρκικά απευθυνόμενη σε Μητσοτάκη
17:32 Η πλημμύρα στη Γλυφάδα και η Πάτρα: Κίνδυνος από τα ακραία φαινόμενα – Οι ιστορικές καταστροφές στην πόλη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ