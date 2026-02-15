Μπέρδεμα 20ετίας με εταιρεία που είχε έδρα στην Πάτρα αλλά μαγαζί στα Ιωάννινα – Έγινε κατάσχεση

Σοβαρές αστοχίες και «μαργαριτάρια» του παρελθόντος συνεχίζουν να αποκαλύπτουν οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμος Πατρέων, ιδιαίτερα μετά την περσινή «καταιγίδα» αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, όταν ενεργοποιήθηκαν διαδικασίες κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών οφειλετών.

Τις προηγούμενες ημέρες, στη δημοτική επιτροπή ήρθε προς συζήτηση μία υπόθεση που ξεκίνησε πριν από περίπου 20 χρόνια και κατέληξε σήμερα σε διαγραφή οφειλής ύψους σχεδόν 20.000 ευρώ. Πρόκειται για εταιρεία που εμφανιζόταν να οφείλει στον Δήμο Πατρέων ποσά από δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων για τα έτη 2006 και 2009, μαζί με τα αντίστοιχα πρόστιμα.

Η υπόθεση και τα ποσά

Συγκεκριμένα, σε βάρος της εταιρείας είχαν βεβαιωθεί:

⦁ Για το 2006: τέλος 7.292,72 ευρώ και ισόποσο πρόστιμο.

⦁ Για το 2009: τέλος 3.186,10 ευρώ και αντίστοιχο πρόστιμο.

Το συνολικό ποσό με τις προσαυξήσεις άγγιζε τις 20.000 ευρώ. Μάλιστα, από το τέλος του 2006 είχε ήδη κατασχεθεί ποσό 562,69 ευρώ από τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, το οποίο πλέον θα επιστραφεί ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.

Ωστόσο, από τον έλεγχο που ακολούθησε –και με βάση στοιχεία της ΑΑΔΕ– προέκυψε ότι αρμόδιος για την επιβολή του συγκεκριμένου δημοτικού τέλους δεν ήταν ο Δήμος Πατρέων αλλά ο Δήμος Ιωαννίνων.

Πού εντοπίστηκε το λάθος

Οπως προέκυψε από το ιστορικό μεταβολών της επιχείρησης, η εταιρεία είχε έδρα στην Πάτρα, όπου λειτουργούσαν αποκλειστικά τα γραφεία και το λογιστήριό της. Διατηρούσε, όμως, υποκατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόριο – σνακ μπαρ) στα Ιωάννινα.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιβάλλεται από τον δήμο όπου λειτουργεί το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Συνεπώς, η βεβαίωση των οφειλών από τον Δήμο Πατρέων για τα έτη 2006 και 2009 κρίθηκε προφανώς λανθασμένη ως προς το πρόσωπο του φορολογουμένου και τη φορολογητέα ύλη.

Κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, έντονη κριτική άσκησε ο επικεφαλής της παράταξης «σπιράλ» Πέτρος Ψωμάς, επισημαίνοντας ότι ο Δήμος δεν είχε ασχοληθεί εγκαίρως με τη διερεύνηση της υπόθεσης. Οπως τόνισε, εάν είχε γίνει έγκαιρος έλεγχος τα προηγούμενα χρόνια, θα είχε διαπιστωθεί το σφάλμα και δεν θα είχε φτάσει η υπόθεση σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Η εταιρεία, από την πλευρά της, δεν είχε κινητοποιηθεί για το ζήτημα επί σειρά ετών και υπέβαλε αίτηση μόλις τον Ιούλιο του 2025, όταν ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες κατασχέσεων.

Η υπόθεση αναδεικνύει τα κενά και τις καθυστερήσεις του παρελθόντος, αλλά και την ανάγκη ενδελεχούς ελέγχου πριν από την ενεργοποίηση σκληρών μέτρων είσπραξης, που μπορεί να επιβαρύνουν άδικα πολίτες και επιχειρήσεις.

