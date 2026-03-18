Μπέτις – Παναθηναϊκός: Μέσα ο Άμραμπατ για τη ρεβάνς στο Europa League

18 Μαρ. 2026 16:44
Η Μπέτις φιλοξενεί το βράδυ της Πέμπτης (19.03, 22:00, Newsit.gr) τον Παναθηναϊκό, στη ρεβάνς του 1-0 του ΟΑΚΑ, με φόντο την πρόκριση στους “8” του Europa League.

Ο Μανουέλ Πελεγκρίνι θα έχει στη διάθεσή του τον Σοφιάν Άμραμπατ, αλλά και όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές στην Μπέτις. Ο Μαροκινός χαφ ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και είναι διαθέσιμος για το ματς με τον Παναθηναϊκό.

Να αναφέρουμε ότι ο Σοφιάν Άμραμπατ επέστρεψε στην αποστολή της Μπέτις για το παιχνίδι με τη Θέλτα, ωστόσο δε χρησιμοποιήθηκε, με τον Πελεγκρίνι να επιλέγει να μη ρισκάρει τη συμμετοχή του.

Η αποστολή της Μπέτις:

Βάγιες, Μπεγερίν, Νάταν, Μπάρτρα, Αλτιμίρα, Άντονι, Φορνάλς, Τσίμι, Αμπντέ, Μπακαμπού, Ρικάρντο Ροντρίγκες, Αντριάν, Άμραμπατ, Φιδάλγο, Βίκτορ Γκόμεθ, Ρικέλμε, Ντεόσα, Κούτσο, Μαρκ Ρόκα, Χούνιορ Φίρπο, Αϊτόρ Ρουιμπάλ, Πάου Λόπεθ, Άνχελ Ορτίθ.

