«Μπηχτή» από την Νάταλι Πόρτμαν, τι είπε για τις υποψηφιότητες των Οσκαρ 2026

Τις υποψηφιότητες των Όσκαρ του 2026 σχολίασε η Νάταλι Πόρτμαν, δηλώνοντας πως αποκλείστηκαν πολλές ταινίες που σκηνοθετήθηκαν από γυναίκες και ήταν από τις καλύτερες που παρακολούθησε, τονίζοντας πως δεν λαμβάνουν τις διακρίσεις που τους αξίζουν.

Η 44χρονη ηθοποιός έκανε την κριτική της μιλώντας στο Variety, σημειώνοντας αρχικά: «Πολλές από τις καλύτερες ταινίες που είδα φέτος έγιναν από γυναίκες» και πρόσθεσε: «Βλέπεις τα εμπόδια σε κάθε επίπεδο, όταν τόσες πολλές δεν αναγνωρίζονται την περίοδο των βραβείων. Ανάμεσα στο Sorry Baby, το Left-Handed Girl, το Hedda και το The Testament of Ann Lee. Εννοώ, εξαιρετικές ταινίες φέτος, που πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι απολαμβάνουν και αγαπούν, αλλά δεν λαμβάνουν τις διακρίσεις που τους αξίζουν».

Στη συνέχεια, η Πόρτμαν αναφέρθηκε στις δυσκολίες που υπάρχουν σχετικά με την ολοκλήρωση μίας ταινίας, ιδιαίτερα όταν πραγματοποιείται από μία γυναίκα, ακόμη και πριν ξεκινήσει η περίοδος των βραβείων: «Κάθε βήμα της διαδρομής είναι πιο απαιτητικό και μετά, όταν τελικά βγεις προς τα έξω και όλα πάνε καλά, η ταινία δεν λαμβάνει την προσοχή που θα έπρεπε. Έχουμε ακόμη πολλή δουλειά να κάνουμε», είπε, για να καταλήξει: «Όμως με χαρά, με πολλή χαρά, δουλεύοντας η μία με την άλλη· είναι μια πολύ ιδιαίτερη διαδικασία το να βρίσκεσαι σε μια κοινότητα γυναικών στο πλατό».

Οι υποψηφιότητες των Όσκαρ 2026 ανακοινώθηκαν την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου και στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας το Hamnet είναι το μόνο έργο που έχει σκηνοθετηθεί από γυναίκα, ενώ στην κατηγορία Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας υπάρχει μόλις μία συμμετοχή με γυναίκα σκηνοθέτιδα. Ο λόγος για το The Voice of Hind Rajab της Kaouther Ben Hania.

Την ίδια στιγμή, η Νάταλι Πόρτμαν είναι υποψήφια για Όσκαρ 2026 ως συμπαραγωγός της ταινίας Arco, διεκδικώντας το βραβείο Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων.

