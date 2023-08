Μπιγιονσέ: Το βίντεο με τον σεκιούριτι που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Μία άτυχη στιγμή η Μπιγιονσέ στο πλαίσιο της συναυλίας της στη Βοστώνη, καθώς το τανκ με το οποίο βγήκε στη σκηνή η διάσημη τραγουδίστρια χάλασε και εκείνη αναγκάστηκε να κατέβει.

Η συναυλία της Μπιγιονσέ σταμάτησε και η ίδια κατέβηκε από το τανκ με τη βοήθεια των συνεργατών της αλλά και κάποιων σεκιουριτάδων.

Ένας άνδρας της ασφάλειάς της, πάντως, όπως δείχνει βίντεο που έκανε τον γύρο των social media, “μάλλον” άπλωσε το χέρι του παραπάνω απ’ ότι χρειαζόταν για να τη βοηθήσει να κατέβει, με το “χούφτωμα” να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Σύμφωνα με το newsit, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πήραν «φωτιά». «Ο Jay Z δεν θα είναι καθόλου χαρούμενος μόλις δει αυτό το βίντεο», «Μόνο ο Jay Z θα μπορούσε να την πιάσει έτσι», «Την θώπευσε κανονικά», «Έβαλε όλο του το χέρι για να κατέβει», ήταν μερικά από τα σχόλια.

Beyoncé’s tank broke down last night in Boston 😭 pic.twitter.com/AgM7UE3mhJ

— RENAISSANCE WORLD TOUR (@RenaissanceWT) August 2, 2023