Μπήκαν αποζημιώσεις κτηνοτρόφων λόγω ευλογιάς – 26 εκατ. σε όλη τη χώρα, σχεδόν 1 εκατ. στην Αχαΐα

Υπενθυμίζεται ότι η αποζημίωση που δίνεται στους κτηνοτρόφους ανά θανατωμένο ζώο φθάνει έως και τα 250 ευρώ και αποτελεί την υψηλότερη στην ΕΕ.

18 Δεκ. 2025 14:33
Pelop News

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε σήμερα στην 5η κατανομή αποζημιώσεων για κτηνοτρόφους, των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν, στο πλαίσιο της στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας, η οποία αντιμετωπίζει τις συνέπειες της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Συγκεκριμένα, με την 5η κατανομή καταβλήθηκαν στις πληγείσες Περιφέρειες 26.026.943,28 € ώστε να προχωρήσουν άμεσα σε πληρωμές προς τους κτηνοτρόφους.

Η νέα κατανομή αποζημιώσεων ενισχύει εκ νέου τη Θεσσαλία, η οποία λαμβάνει το 33% (10.913.930,12 €), και κυρίως τη Λάρισα (8.677.020,10 €).

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη καταβλήθηκε το 22% του συνολικού ποσού (6.215.158,26 €), με τα μεγαλύτερα ποσά να αφορούν στις Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης (3.499.979,10 €) και Ροδόπης (2.477.899,78 €).

Σημαντικές χρηματοδοτήσεις κατευθύνονται επίσης στην Κεντρική Μακεδονία (ποσοστό 19% και ποσό 5.412.862 €), και κυρίως τις Σέρρες (2.899.254 €) και την Πιερία (1.847.058 €), καθώς και στη Δυτική Ελλάδα (ποσοστό 9% και ποσό 2.662.920 €).

Πίνακας: 5η κατανομή αποζημιώσεων σε κτηνοτρόφους για θανατωμένα ζώα

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1.317.984 € 5,1%
ΑΧΑΙΑΣ 975.392 € 3,7%
ΔΡΑΜΑΣ 54.475,38 € 0,2%
ΗΛΕΙΑΣ 369.544 € 1,4%
ΚΑΒΑΛΑΣ 182.804 € 0,7%
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.029.194 € 4,0%
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 54.740 € 0,2%
ΚΟΖΑΝΗΣ 179.271,90 € 0,7%
ΛΑΡΙΣΑΣ 8.677.020,10 € 33,3%
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 644.777 € 2,5%
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2.605 € 0,0%
ΞΑΝΘΗΣ 3.499.979,10 € 13,4%
ΠΕΛΛΑΣ 666.550 € 2,6%
ΠΙΕΡΙΑΣ 1.847.058 € 7,1%
ΡΟΔΟΠΗΣ 2.477.899,78 € 9,5%
ΣΕΡΡΩΝ 2.899.254 € 11,1%
ΤΡΙΚΑΛΑ 562.939,02 € 2,2%
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 47.682 € 0,2%
ΦΩΚΙΔΑΣ 537.774 € 2,1%
ΣΥΝΟΛΟ 26.026.943,28 € 100%

 

 

Τα παραπάνω ποσά καταβλήθηκαν από το ΥΠΑΑΤ στις Περιφέρειες, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν σχετικά με τις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων. Οι Περιφέρειες θα προχωρήσουν στην πληρωμή των αποζημιώσεων στο αμέσως επόμενο διάστημα.

 

