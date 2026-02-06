Μπήκαν με αγροτικό σε κοσμηματοπωλείο στο Αίγιο ΦΩΤΟ

Στο στόχαστρο κλεφτών μπήκε κοσμηματοπωλείο στο Αίγιο, τα ξημερώματα της Παρασκευής 6/02/2026.

Χρησιμοποιώντας κλεμμένο αγροτικό όχημα, όπως μετέδωσε το filodimos.gr, έπεσαν με σφοδρότητα και επαναλαμβανόμενα πάνω στην αλεξίσφαιρη τζαμαρία του κοσμηματοπωλείου, στη συμβολή των Ανδρέου Λόντου και Μητροπόλεως.

Αφού«κατέβασαν» τη τζαμαρία αφαίρεσαν άγνωστο αριθμό κοσμημάτων και πολύτιμων αντικειμένων και διέφυγαν στη συνέχεια με άλλο όχημα προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η Ασφάλεια Αιγίου διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



