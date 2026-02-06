Μπήκαν με αγροτικό σε κοσμηματοπωλείο στο Αίγιο ΦΩΤΟ

«Εσπασαν» την αλεξίσφαιρη τζαμαρία του κοσμηματοπωλείου. Διέφυγαν με άλλο όχημα.

06 Φεβ. 2026 10:02
Pelop News

Στο στόχαστρο κλεφτών μπήκε κοσμηματοπωλείο στο Αίγιο, τα ξημερώματα της Παρασκευής 6/02/2026.

Χρησιμοποιώντας κλεμμένο αγροτικό όχημα, όπως μετέδωσε το filodimos.gr, έπεσαν με σφοδρότητα και επαναλαμβανόμενα πάνω στην αλεξίσφαιρη τζαμαρία του κοσμηματοπωλείου, στη συμβολή των Ανδρέου Λόντου και Μητροπόλεως.

Αφού«κατέβασαν» τη τζαμαρία αφαίρεσαν άγνωστο αριθμό κοσμημάτων και πολύτιμων αντικειμένων και διέφυγαν στη συνέχεια με άλλο όχημα προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η Ασφάλεια Αιγίου διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

