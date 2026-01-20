Μπήκε από τη μεσοτοιχία και «σήκωσε» μπουφάν: διάρρηξη τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Βάρης

Διάρρηξη με ιδιαίτερο τρόπο δράσης σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης σε κατάστημα αθλητικών ειδών στη Λεωφόρο Βάρης, με τον δράστη να αποκτά πρόσβαση από διπλανό χώρο και να αφαιρεί εμπορεύματα.

20 Ιαν. 2026 11:08
Στόχος διάρρηξης έγινε γνωστό κατάστημα αθλητικών ειδών στη Λεωφόρο Βάρης λίγο μετά τις 2:00 τα ξημερώματα της Τρίτης (20/1). Ο δράστης, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ακολούθησε ασυνήθιστη μέθοδο για να εισέλθει στον χώρο.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, αρχικά εισέβαλε σε ισόγειο γραφείο που βρίσκεται δίπλα στο κατάστημα και στη συνέχεια άνοιξε τρύπα στη μεσοτοιχία, μέσω της οποίας πέρασε στο εσωτερικό του καταστήματος.

Από τον χώρο αφαίρεσε συνολικά δέκα μπουφάν και στη συνέχεια αποχώρησε, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό αν υπήρξε ενεργοποίηση συναγερμού ή αν έχουν προκύψει προσαγωγές ή συλλήψεις. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη βρίσκονται σε εξέλιξη.

