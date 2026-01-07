«Μπήκε στην αρένα με τα θηρία, από εδώ και πέρα θα κρίνεται ως πολιτικός και όχι ως συγγενής», Πλακιάς για Καρυστιανού

«Ο έξυπνος το παραδέχεται ο κουτοπόνηρος δικαιολογείται και ο ηλίθιος επιμένει. Δεν είχες εσφαλμένη άποψη. Απλώς δεν γνώριζες και εσύ όπως και πολλοί άλλοι τι γινόταν στα ενδότερα των οικογενειών των θυμάτων»

«Μπήκε στην αρένα με τα θηρία, από εδώ και πέρα θα κρίνεται ως πολιτικός και όχι ως συγγενής», Πλακιάς για Καρυστιανού
07 Ιαν. 2026 20:41
Pelop News

Ο Νίκος Πλακιάς αφήνει αιχμές στη Μαρία Καρυστιανού με ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) σήμερα (7/1/2026) το απόγευμα. Αφορμή, η δημιουργία κόμματος που προανήγγειλε η ίδια η κ. Καρυστιανού.

Βαρουφάκης: Ποινική έρευνα για τις δηλώσεις ότι έχει κάνει χρήση ecstasy

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Πλακιάς απάντησε σε μία ανάρτηση άλλου χρήστη στο X, ο οποίος ανέφερε ότι τον αδίκησε, υποστηρίζοντας πως δεν θα πολιτευτεί η Μαρία Καρυστιανού, χρησιμοποιώντας μία σκηνή από δημοφιλή ελληνική ταινία.

«Πάλεψα για μια εσφαλμένη άποψη. Υποστήριζα ότι δεν πολιτεύεται. Αντιμετώπισα με σφοδρότητα τις σπόντες του κ. Πλακιά, τον αδίκησα. Δε μπορούσα να φανταστώ. Η απέχθεια προς το καθεστώς έχει πλήξει την όσφρηση μας, έχει πλήξει την ευθυκρισία μας», ανέφερε ο χρήστης, στον οποίο απάντησε ο πατέρας που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Η απάντηση του Νίκου Πλακιά ήρθε μέσω μίας κινηματογραφικής εικόνας αγαπημένου κινηματογραφικού έργου. Συγκεκριμένα είπε:

«Ο έξυπνος το παραδέχεται ο κουτοπόνηρος δικαιολογείται και ο ηλίθιος επιμένει. Δεν είχες εσφαλμένη άποψη. Απλώς δεν γνώριζες και εσύ όπως και πολλοί άλλοι τι γινόταν στα ενδότερα των οικογενειών των θυμάτων.

Θυμάσαι το έργο ή δε γυνή να φοβάται τον άντρα; Κάνε εικόνα τη σκηνή στο δικαστήριο. Ο Αντωνάκης από την μια με τον ταξιτζή και όλοι οι άλλοι απέναντι. Θα το ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή».

«Πάλεψα για μια εσφαλμένη άποψη. Υποστήριζα ότι δεν πολιτεύεται. Αντιμετώπισα με σφοδρότητα τις σπόντες του κ. Πλακιά, τον αδίκησα. Δε μπορούσα να φανταστώ. Η απέχθεια προς το καθεστώς έχει πλήξει την όσφρηση μας, έχει πλήξει την ευθυκρισία μας».


«Η Καρυστιανού μπήκε στην αρένα με τα θηρία, από εδώ και πέρα θα κρίνεται ως πολιτικός και όχι ως συγγενής», είχε αναφέρει ο Νίκος Πλακιάς σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:30 ΕΟΚ: Επίσημη η αποχώρηση της Ν. Κηφισιάς, τι ισχύει με τα αποτελέσματά της
22:21 Μήνυμα Ζελένσκι: Το 2026 χρονιά αποφάσεων για την Ουκρανία
22:15 Το ατύχημα που είχε ο Λιάγκας τον «έστειλε» στο νοσοκομείο
22:06 «Μπορείτε να τρέξετε, αλλά δεν μπορείτε να κρυφτείτε», Ρωσία-ΗΠΑ σε μια λεπτή γραμμή με …φόντο τη Βενεζουέλα
22:00 Αντόνιο Κόστα: Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και έχει την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
21:50 Γέφυρα «Χ. Τρικούπης» : Λόγω αγροτών «επιτηρούν» ισχυρές Αστυνομικές δυνάμεις, ΒΙΝΤΕΟ
21:41 Μαρινάκης: «Ο διάλογος μπορεί να γίνει χωρίς τα τρακτέρ στους δρόμους»
21:31 Με καρκίνο διαγνώστηκε ο θρυλικός Κέβιν Κίγκαν
21:21 Σέινμπαουμ: «Το Μεξικό είναι βασικός προμηθευτής πετρελαίου για την Κούβα»
21:11 Κακοκαιρία: Ματαιώθηκε η πτήση Αθήνα-Ιωάννινα, μήνυμα του 112 για κίνδυνο κατολισθήσεων
21:00 Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Περιορισμένη επενδυτική παρουσία με λίγες αχαϊκές βιομηχανίες
20:51 Στην…αντεπίθεση ο Βαρουφάκης: Μεσουρανούν η υποκρισία και το ψέμα
20:41 «Μπήκε στην αρένα με τα θηρία, από εδώ και πέρα θα κρίνεται ως πολιτικός και όχι ως συγγενής», Πλακιάς για Καρυστιανού
20:31 Το μήνυμα προς του αγρότες: Διάλογος με ανοιχτούς δρόμους με Χατζηδάκη και Τσιάρα, αν είστε όλοι μαζί θα δείτε και τον πρωθυπουργό
20:21 Κύπελλο: Τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης, τα ντέρμπι και όλες οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό
20:10 Λαϊκές αγορές: Έρχονται τα πάνω-κάτω με τις κινητοποιήσεις, τέλος η απεργία!
20:00 Νικολέτα Βλαβιανού στην «Π»: «Για εμένα υπάρχουν μόνο Ανθρωποι και Θηρία»
19:50 Βαρουφάκης: Ποινική έρευνα για τις δηλώσεις ότι έχει κάνει χρήση ecstasy
19:42 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Εκδικητική και καταχρηστική» καταγγελία για την απομάκρυνση της Τυχεροπούλου
19:31 Αγρότες: Τα νέα δεδομένα, ζητούν διάλογο με τον Πρωθυπουργό εμμένουν στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους! ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ