«Μπήκε στο κάμπινγκ αλλά δεν πυροβόλησε», αλλάζουν τα δεδομένα και οι κατηγορίες για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Έχουν περάσει περισσότεροι από τρεις μήνες από το μοιραίο βράδυ της διπλής δολοφονίας την 5η Οκτωβρίου 2025, όταν έπεσε νεκρός ο 68χρονος ιδιοκτήτης κάμπινγκ στην Φοινικούντα και ο 61χρονος επιστάτης του.

«Κάποιος τον ξαναχτύπησε, δεν πέθανε από τα πρώτα χτυπήματα», νέες αποκαλύψεις για το φονικό στις Σέρρες

Πρόκειται για ένα έγκλημα που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, με τι αρχές να συνεχίζουν πυρετωδώς τις έρευνες προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Συνολικά πέντε άνθρωποι έχουν κριθεί προφυλακιστέοι για το στυγερό έγκλημα της Φοινικούντας. Δύο από αυτούς είναι οι 22χρονοι που προφυλακίστηκαν και πρώτοι, οι οποίοι κατηγορούνται ο ένας ως φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας και ο δεύτερος ως συνεργός του.

Οι άλλοι τρεις προφυλακιστέοι, που οι αρχές πιστεύουν ότι εμπλέκονται στην υπόθεση είναι ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ, ο κολλητός του φίλος και εργοδότης των νεαρών δραστών καθώς και ένας φίλος του επιχειρηματία.

Το μεσημέρι αύριο (14.01.2026) οι δύο 22χρονοι, που έχουν ήδη προφυλακιστεί, αναμένεται να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο 22χρονος, ο οποίος είχε παραδοθεί αυτοβούλως και υποστήριζε ότι είχε τον ρόλο του συνεργού. Οι ισχυρισμοί του, τόσο για το πώς διέφυγε όσο και για τις κινήσεις του μετά το έγκλημα, δεν έπεισαν τις Αρχές. Υπενθυμίζεται ότι είχε ισχυριστεί ότι περπάτησε και κολύμπησε πολλά χιλιόμετρα προς την Καλαμάτα, πράγμα που όπως προέκυψε δεν ισχύει. Μάλιστα, οι αρχές είναι σχεδόν πεπεισμένες ότι ο ανιψιός του ενός θύματος ήταν εκείνος που μετέφερε τον 22χρονο στα ΚΤΕΛ Καλαμάτα μετά το φονικό.

Τα στοιχεία που προέκυψαν από πολύμηνη έρευνα, οδήγησαν τις δικαστικές αρχές σε αναβάθμιση της κατηγορίας. Πλέον, ο 22χρονος κατηγορείται ως ο φυσικός αυτουργός, ότι δηλαδή ήταν εκείνος που πυροβόλησε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ τη νύχτα της 5ης Οκτωβρίου.

O Νίκος Αλετράς, δικηγόρος 22χρονου που κατηγορείται πλέον για τον ρόλο του εκτελεστή της δολοφονίας, μιλώντας στο Live News είπε πως ο κατηγορούμενος επιμένει πως δεν πυροβόλησε εκείνος.

«Θα επιμείνει πως δεν πυροβόλησε εκείνος και θα πει πράγματα που αρχικά δεν είπε. Η διάθεσή του είναι να πει τη δική του θέση, εξηγώντας το γιατί δεν πυροβολεί εκείνος. Τοποθετεί τον εαυτό του στο κάμπινγκ. Το συγκεκριμένο παιδί, έχει ένα ιδιαίτερα βεβαρυμμένο ψυχιατρικό παρελθόν. Το τι φοβάται ο 22χρονος και μέχρι που φτάνει, δεν μπορώ να το γνωρίζω», ανέφερε.

