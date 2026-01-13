«Κάποιος τον ξαναχτύπησε, δεν πέθανε από τα πρώτα χτυπήματα», νέες αποκαλύψεις για το φονικό στις Σέρρες

Οι αποκαλύψεις συνεχίζονται στη σοκαριστική υπόθεση με τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του άτυχου 17χρονου στις Σέρρες. Ο ανήλικος είχε δεχτεί επίθεση από έναν 15χρονο, ωστόσο νέα στοιχεία και μαρτυρίες έρχονται «στο φως» τα οποία κάνουν λόγο για περισσότερους από έναν δράστες.

Φίλος του 15χρονου κατηγορούμενου μίλησε στο Live News για πρώτη φορά, για τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν μπροστά του, όταν ο 17χρονος Άγγελος δέχτηκε άγρια επίθεση στις Σέρρες και λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του, αφήνοντας την τελευταία του πνοή στο υπόγειο της πολυκατοικίας του.

Όπως είπε ο φίλος, το 17χρονο θύμα ξυλοκοπήθηκε από τον 15χρονο, αλλά στη συνέχεια τον είδε να σηκώνεται και να περπατάει κανονικά. Ανέφερε δε ότι πιστεύει πως δεν πέθανε από τα χτυπήματα που δέχτηκε εκείνη την ώρα.

Παρόντες στον ξυλοδαρμό ήταν το θύμα της επίθεσης με έναν φίλο του, καθώς και ο 15χρονος κατηγορούμενος μαζί με δύο φίλους του. Ο ένας από αυτούς αποφάσισε να «σπάσει» τη σιωπή του και να αποκαλύψει το τι πραγματικά συνέβη στον άτυχο Άγγελο.

«Σηκώθηκε και περπατούσε κανονικά. Είχε μόνο λίγο αίμα στα χείλη του και λίγο στη μύτη», είπε αρχικά ο φίλος του 17χρονου

Και πρόσθεσε: «Αυτό που είδαν τα μάτια μου, δεν γίνεται να έγινε αυτό το πράγμα. Κάποιος πήγε και τον ξαναχτύπησε κι εμείς ψάχνουμε όλοι και η Αστυνομία ψάχνει, δεν γίνεται να μην τους βρουν».

Την ίδια ώρα οι δικηγόροι αλλά και η ίδια η οικογένεια του θύματος αδυνατεί να πιστέψει ότι στον ξυλοδαρμό του Άγγελου συμμετείχε μόνο ένα άτομο. «Στη μνήμη του, μιλήστε. Ο Άγγελος αυτό θα έκανε για σας. Μόνο μιλήστε», είπε η μητέρα του 17χρονου.

Η ιατροδικαστική

Στο πόρισμα της ιατροδικαστικής έκθεσης γίνεται λόγος για αιφνιδιαστική επίθεση, με πολλαπλά και σφοδρά χτυπήματα. Ο 17χρονος Άγγελος δέχτηκε γροθιές και κλωτσιές σε κεφάλι, πρόσωπο, θώρακα και κοιλιά. Προκλήθηκαν κατάγματα στο κρανίο και στα πλευρά, και κακώσεις στη σπλήνα και τα νεφρά.

«Το παιδί περπατούσε κανονικά. Επειδή ένας από τρεις μας έμεινε πίσω, κάτι έλεγε στους φίλους του. Μιλούσε στους φίλους του κανονικά. Μιλούσε, κανονικά περπατούσε το παιδί», είπε ένας φίλος του 15χρονου.

Υπενθυμίζεται ότι ο15χρονος δράστης που συνελήφθη επιμένει πως τσακώθηκε με τον 17χρονο, αλλά, όπως επαναλαμβάνει, δεν τον τραυμάτισε θανάσιμα. Ο φίλος του δράστη πιστεύει πως δεν έχει αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για τις συνθήκες θανάτου του Άγγελου.

«Ήξερα ότι θα πάνε να μιλήσουν για κάποιον λόγο. Δεν ήξερα τι έγινε. Και αυτό που είδα ήταν ότι έπεσαν τέσσερις ή πέντε μπουνιές. Μέσα σε 15 δευτερόλεπτα έγινε όλο αυτό. Για αυτό κι εγώ δεν το πιστεύω. Δεν μπορώ να το πιστέψω όλο αυτό. Ότι μέσα σε 15 δευτερόλεπτα έγινε όλο αυτό. Κάτι προηγήθηκε. Κάτι πιο μετά έγινε», περιέγραψε στη συνέχεια ο φίλος.

«Με βάση το αποδεικτικό υλικό που υπάρχει μέσα στη δικογραφική ύλη, η μοναδική αξιόποινη συμπεριφορά του εντολέα μου περιορίζεται στο περιστατικό που έλαβε χώρα στο προαύλιο της μητρόπολης. Θα επικαλεστώ τις μαρτυρικές καταθέσεις των φίλων του θύματος, που μιλούν για 6 χτυπήματα. Αυτά είναι όλα. Δεν υπάρχει κανένας ανθρωποκτόνος δόλος», λέει από την πλευρά ο δικηγόρος του 15χρονου, Μανώλης Βονικάκης.

