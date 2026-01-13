Λαμία: Στη φυλακή 53χρονος που χτύπησε τον ηλικιωμένο πατέρα του

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, κατέληξε 53χρονος με την κατηγορία της απλής σωματικής βλάβης σε βάρος του 80χρονου πατέρα του, ο οποίος είναι άτομο που λόγω ηλικίας θεωρείται ανίκανο να αντισταθεί.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την Παρασκευή (9/1/26) νωρίς το πρωί, όταν γείτονες κατήγγειλαν ενδοοικογενειακό επεισόδιο σε περιοχή της βόρειας Λαμίας.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής 9 Ιανουαρίου 2026, όταν γείτονες κατήγγειλαν ενδοοικογενειακό επεισόδιο σε περιοχή της βόρειας Λαμίας. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον ηλικιωμένο γυμνό και σε κατάσταση σύγχυσης, φέροντα σημάδια στο σώμα του.

Ο 80χρονος ανέφερε ότι είχε δεχθεί χτυπήματα από τον γιο του, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Στην απολογία του, ο 53χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ο πατέρας του αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και ότι το πρωινό του περιστατικού βρισκόταν σε κρίση, προκαλώντας φθορές και πετώντας αντικείμενα εκτός της οικίας.

Για τα τραύματα, ισχυρίστηκε ότι ο ηλικιωμένος τα προκάλεσε μόνος του, περιπλανώμενος σε χωράφια, ενώ τόνισε ότι ουδέποτε έχει ασκήσει βία σε βάρος του. Το Δικαστήριο, που συνεδρίασε τη Δευτέρα (12/1) έκρινε ένοχο τον 53χρονο και του επέβαλλε ποινή φυλάκισης 2 ετών, χωρίς να μετατρέψει την ποινή. Αποφάσισε την έκτιση των 6 μηνών και την αναστολή του υπολοίπου, αφαιρώντας επίσης και την 3ημερη κράτησή του. Δεν χορήγησε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεσή του κατηγορουμένου κι έτσι ο 53χρονος οδηγήθηκε στην φυλακή.

