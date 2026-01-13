Λαμία: Στη φυλακή 53χρονος που χτύπησε τον ηλικιωμένο πατέρα του

Το περιστατικό έλαβε χώρα την Παρασκευή (9/1/26) νωρίς το πρωί, όταν γείτονες κατήγγειλαν ενδοοικογενειακό επεισόδιο σε περιοχή της βόρειας Λαμίας.

Λαμία: Στη φυλακή 53χρονος που χτύπησε τον ηλικιωμένο πατέρα του
13 Ιαν. 2026 15:24
Pelop News

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, κατέληξε 53χρονος με την κατηγορία της απλής σωματικής βλάβης σε βάρος του 80χρονου πατέρα του, ο οποίος είναι άτομο που λόγω ηλικίας θεωρείται ανίκανο να αντισταθεί.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την Παρασκευή (9/1/26) νωρίς το πρωί, όταν γείτονες κατήγγειλαν ενδοοικογενειακό επεισόδιο σε περιοχή της βόρειας Λαμίας.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής 9 Ιανουαρίου 2026, όταν γείτονες κατήγγειλαν ενδοοικογενειακό επεισόδιο σε περιοχή της βόρειας Λαμίας. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον ηλικιωμένο γυμνό και σε κατάσταση σύγχυσης, φέροντα σημάδια στο σώμα του.

Ο 80χρονος ανέφερε ότι είχε δεχθεί χτυπήματα από τον γιο του, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Στην απολογία του, ο 53χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ο πατέρας του αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και ότι το πρωινό του περιστατικού βρισκόταν σε κρίση, προκαλώντας φθορές και πετώντας αντικείμενα εκτός της οικίας.

Για τα τραύματα, ισχυρίστηκε ότι ο ηλικιωμένος τα προκάλεσε μόνος του, περιπλανώμενος σε χωράφια, ενώ τόνισε ότι ουδέποτε έχει ασκήσει βία σε βάρος του. Το Δικαστήριο, που συνεδρίασε τη Δευτέρα (12/1) έκρινε ένοχο τον 53χρονο και του επέβαλλε ποινή φυλάκισης 2 ετών, χωρίς να μετατρέψει την ποινή. Αποφάσισε την έκτιση των 6 μηνών και την αναστολή του υπολοίπου, αφαιρώντας επίσης και την 3ημερη κράτησή του. Δεν χορήγησε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεσή του κατηγορουμένου κι έτσι ο 53χρονος οδηγήθηκε στην φυλακή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:28 Εξαφανίστηκε 25χρονος από το Μαρούσι: Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»
16:20 Κύπρος: Διορίστηκε ποινικός ανακριτής για το πολύκροτο βίντεο με τις μίζες στο Προεδρικό
16:12 Στον εξωδικαστικό και τα χρέη προς δήμους – Ρύθμιση ακόμη και με κατασχέσεις σε εξέλιξη
16:04 Πάτρα – Καταγγελία αναγνώστη για την πεζοδρόμηση της Σολωμού: «Επικίνδυνα πεζοδρόμια και αυθαίρετη κοπή δέντρων»
15:56 Τα σχολεία της περιφέρειά μας στο Πανεπιστήμιο Πατρών – Συνεργασία για νέες εμπειρίες μάθησης και άθλησης
15:48 Συνάντηση Μητσοτάκη – αγροτών στο Μαξίμου: «Ανοιχτό το πεδίο για ουσιαστικές λύσεις στον πρωτογενή τομέα»
15:44 Ποια θα είναι η αφίσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026: Σταθερό εικαστικό στίγμα, τι αλλάζει και τι μένει το ίδιο
15:40 Πάτρα: Αδειες ξανά οι πιάτσες – Γιατί απεργούν τα ταξί
15:32 Το Ψηφιακό Κέντρο Συντήρησης του ΑΔΜΗΕ ξεκινά τη λειτουργία του
15:24 Λαμία: Στη φυλακή 53χρονος που χτύπησε τον ηλικιωμένο πατέρα του
15:17 Ημέρα Καριέρας στην Πάτρα – Ευκαιρίες απασχόλησης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
15:08 Μεταλλικές Κατασκευές για τον Ενεργειακό Τομέα
15:00 Αχαΐα: Στήριξη με αστερίσκους στο πολιτικό βήμα της Μαρία Καρυστιανού – Ποιοι πλησιάζουν και ποιοι κρατούν αποστάσεις
14:57 Λαμία: Στη φυλακή 53χρονος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του 80χρονου πατέρα του
14:46 Στο Μέγαρο Μαξίμου οι αγρότες για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη – Στις 15:00 ο διάλογος
14:37 ΔΕΗ myEnergy HeatPump: Ολοκληρωμένες λύσεις για οικονομική και βιώσιμη θέρμανση από τη ΔΕΗ
14:32 Αρβανίτης σε Φαραντούρη: «Οι άνθρωποι φαίνονται στα διαζύγια, όχι στους έρωτες»
14:26 Σε έξαρση η γρίπη στη χώρα – Έκκληση ειδικών για εμβολιασμό και έγκαιρη διάγνωση
14:21 Λοβέρδος μετά την απόφαση για τη Novartis: «Είχα πει μέχρι τέλους και φτάσαμε στο τέλος»
14:18 Τσουκαλάς για αγροτικό: «Ο διάλογος δεν είναι επικοινωνιακό show – χρειάζονται καθαρές λύσεις»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ