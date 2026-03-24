Μπιν Σαλμάν – Ιράν: Οι New York Times βλέπουν πιέσεις προς τον Τραμπ για συνέχιση του πολέμου

Πιέσεις προς τον Ντόναλντ Τραμπ για να συνεχιστεί η στρατιωτική πίεση κατά του Ιράν φέρεται να ασκεί ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times. Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, ο ντε φάκτο ηγέτης του βασιλείου θεωρεί ότι έχει διαμορφωθεί μια «ιστορική ευκαιρία» για να αλλάξουν οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο μπιν Σαλμάν εκτιμά ότι η Τεχεράνη αποτελεί μακροπρόθεσμη απειλή για τις χώρες του Κόλπου και θεωρεί πως μόνο μια βαθιά αποδυνάμωση -ή ακόμη και αλλαγή καθεστώτος- μπορεί να εξαλείψει οριστικά τον κίνδυνο. Η θέση αυτή αποδίδεται σε επαφές που, κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε με την αμερικανική πλευρά το τελευταίο διάστημα.

Το παρασκήνιο αυτό έρχεται ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι υπήρξαν «παραγωγικές» συνομιλίες για πλήρη αποκλιμάκωση, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα πενθήμερη αναβολή στα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών ενεργειακών υποδομών. Ωστόσο, το Ιράν διέψευσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις, με την αβεβαιότητα να παραμένει υψηλή.

Την ίδια ώρα, η Σαουδική Αραβία εμφανίζεται να κινείται σε διπλή γραμμή: από τη μία φέρεται να ανησυχεί ότι μια πρόωρη παύση των επιχειρήσεων θα αφήσει πίσω ένα πιο επικίνδυνο Ιράν, από την άλλη όμως φοβάται και το κόστος μιας παρατεταμένης σύγκρουσης για την ενέργεια, την περιφερειακή ασφάλεια και τα δικά της οικονομικά σχέδια. Οι αγορές παρακολουθούν ήδη με νευρικότητα τις εξελίξεις, καθώς κάθε νέα ένταση γύρω από το Στενό του Ορμούζ επηρεάζει άμεσα το πετρέλαιο και τη ναυσιπλοΐα.

Παρά τις πληροφορίες του αμερικανικού δημοσιεύματος, η σαουδαραβική πλευρά επιμένει δημοσίως ότι επιθυμεί ειρηνική διέξοδο και τερματισμό των επιθέσεων. Όμως το βασικό ερώτημα, όπως προκύπτει από το παρασκήνιο των τελευταίων ημερών, δεν είναι μόνο αν θα τελειώσει ο πόλεμος, αλλά και με ποιους όρους θα τελειώσει για την ευρύτερη περιοχή.

