Μπισμπίκης σε Βανδή: «Έκανα μ@#$@, θα το διορθώσω»

Λίγες ώρες μετά το περιστατικό με τις φθορές σε αυτοκίνητα στη Φιλοθέη, ο Βασίλης Μπισμπίκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη σύντροφό του, Δέσποινα Βανδή, για να της εξηγήσει τι συνέβη.

Στον Εισαγγελέα σήμερα ο Μπισμπίκης, το κρητικό γλέντι, οι φθορές σε 10 οχήματα και η σύλληψη

Σύμφωνα με τον Γιώργο Λιάγκα στο «Πρωινό», ο ηθοποιός δεν είχε συνειδητοποιήσει αμέσως τη σοβαρότητα του περιστατικού. Το επόμενο πρωί τηλεφώνησε στη γνωστή τραγουδίστρια, παραδεχόμενος ότι είχε κάνει «μια βλακεία» και διαβεβαιώνοντάς την ότι θα προσπαθούσε να αποκαταστήσει την κατάσταση.

Ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε ότι ο Μπισμπίκης φέρεται να είπε στη Δέσποινα: «Το πρωί που ερχόμουν στο σπίτι, έκανα μία μαλ…, μην ανησυχείς, δεν είναι κάτι μεγάλο και θα το διορθώσω». Πρόσθεσε ωστόσο ότι τα λόγια του ηθοποιού μπορεί να μην ήταν ακριβώς αυτά, αλλά επιβεβαίωσε ότι επικοινώνησε μαζί της.





