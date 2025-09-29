Στον Εισαγγελέα σήμερα ο Μπισμπίκης, το κρητικό γλέντι, οι φθορές σε 10 οχήματα και η σύλληψη

Στα κρατητήρια πέρασε το βράδυ της Κυριακής 28/09/2025, ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης ο οποίος συνελήφθη για τις φθορές που προκάλεσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και μία μάντρα και σήμερα Δευτέρα, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Συνελήφθη ο Βασίλης Μπισμπίκης: Προκάλεσε φθορές σε αυτοκίνητα και εγκατέλειψε το σημείο ΦΩΤΟ

Ο ηθοποιός αναζητούνταν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, έπειτα από τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 27/09/2025 στη Φιλοθέη και παρουσιάστηκε την Τροχαία Κηφισιάς χθες ενώ νωρίτερα ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού.

Ο γνωστός ηθοποιός μετά από ένα κρητικό γλέντι στο οποίο είχε παρεβρεθεί όταν γυρνούσε σπίτι του και για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, προσέκρουσε με το όχημά του σε 10 σταθμευμένα οχήματα και μία μάντρα, προκαλώντας σημαντικές ζημιές ενώ στη συνέχεια φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο, αφήνοντας πίσω και το δικό του αυτοκίνητο.

Οι καταγγελίες των ιδιοκτητών κινητοποίησαν την ΕΛ.ΑΣ., με αποτέλεσμα να αναζητηθεί και να εμφανιστεί αργότερα αυτοβούλως στην Τροχαία το βράδυ της Κυριακής 28/09.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι οδηγούσε το όχημα, το οποίο έχει επίσης υποστεί σοβαρές ζημιές και βρίσκεται σε καθεστώς δέσμευσης.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



