Συνελήφθη ο Βασίλης Μπισμπίκης: Προκάλεσε φθορές σε αυτοκίνητα και εγκατέλειψε το σημείο ΦΩΤΟ

Στην Ευελπίδων οδηγείται αύριο Δευτέρα ο Βασίλης Μπισμπίκης  για φθορές και εγκατάλειψη σημείου τροχαίου

28 Σεπ. 2025 21:07
Pelop News

Στην Ευελπίδων θα βρεθεί αύριο Δευτέρα ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα οχήματα, σε μια μάντρα και σε γκαραζόπορτα στην οδό Καραολή και Δημητρίου στη Φιλοθέη, και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος.

Το βράδυ της Κυριακής, ο ηθοποιός παρουσιάστηκε στο Τμήμα Τροχαίας Κηφισιάς, όπου και κρατήθηκε μετά την κατάθεσή του.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι εκείνος οδηγούσε το Ford Raptor τα ξημερώματα του Σαββάτου. Το όχημά του, που έχει δεσμευτεί από τις αρχές, υπέστη σοβαρές ζημιές.

Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου με υλικές ζημιές επισύρει ποινές που περιλαμβάνουν πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα για επικίνδυνη οδήγηση. Η βαρύτητα των ποινών αυξάνεται σε περίπτωση υποτροπής, οδηγώντας σε μεγαλύτερα πρόστιμα και παρατεταμένη αφαίρεση άδειας οδήγησης.
