«ΜΠΙΤΣΚΟΜΠΕΡ»: Η νέα ταινία του Αριστοτέλη Μαραγκού καταφτάνει στο Πάνθεον

Η ΠLANKTON παρουσιάζει τη νέα μεγάλου μήκους ταινία του Αριστοτέλη Μαραγκού «ΜΠΙΤΣΚΟΜΠΕΡ», με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Πασσαλή. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στις 1 Μαρτίου σε επιλεγμένα σινεμά σε όλη την Ελλάδα και συνδυάζει το πάθος για τη θάλασσα με τη βαθιά ψυχογραφία των χαρακτήρων.

Σύνοψη: Ο Ηλίας ονειρεύεται να ακολουθήσει τα χνάρια του ναυτικού πατέρα του και να ταξιδέψει στις ανοιχτές θάλασσες. Όταν μπροστά του εμφανίζεται ένα καράβι από παλιοσίδερα, καλείται να το φτιάξει από την αρχή, αποδεικνύοντας αν η σκουριά της ζωής του μπορεί να αντέξει το ταξίδι. Η ιστορία συνδέεται με τα πάθη, τις αγωνίες και τη λαχτάρα για τη θάλασσα που χαρακτήριζαν τα γράμματα του Νίκου Καββαδία.

Η ταινία έκανε το διεθνές της ντεμπούτο στο Διαγωνιστικό Τμήμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μπουένος Άιρες και στη συνέχεια προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όπου απέσπασε τον Αργυρό Αλέξανδρο – Βραβείο Σκηνοθεσίας και το Βραβείο Φωτογραφίας.

Στο Πάνθεον στη Πάτρα θα παίζεται η ταινία από Πέμπτη 12 με Τετάρτη 18 Μαρτίου – εκτός Τρίτης 17 Μαρτίου – στις 21:30

Από 1η Μαρτίου σε επιλεγμένα Σινεμά σε όλη την Ελλάδα

«Αυτοί που αγαπούν με πάθος τη θάλασσα, δε μπορούν να γίνουν ποτέ επαγγελματίες θαλασσινοί. Ποτέ δε μπόρεσαν να συνηθίσουν τη θάλασσα. Τους ζαλίζει. Βλέπεις μέσα στα μάτια τους κάτι το παράξενο. Και στα σκεβρωμένα τους πρόσωπα κάτι το αλλοπαρμένο. Αυτούς τους περιφρονούν και τους λένε ΜΠΙΤΣΚΟΜΠΕΡ»

Νίκος Καββαδίας

Το ΜΠΙΤΣΚΟΜΠΕΡ, η πρώτη μεγάλου μήκους live-action ταινία του Αριστοτέλη Μαραγκού μετά το πολλά υποσχόμενο ντεπούτο του με το πειραματικό “Timekeepers of Eternity”, έρχεται τον Μάρτιο στα σινεμά σε όλη την επικράτεια για να πει την ιστορία μιας αιώνιας διαφυγής, μιας σισύφειας πλεύσης.

Σύνοψη: Ο Ηλίας ονειρεύεται να πλεύσει στις ανοιχτές θάλασσες, κυνηγώντας τη σκιά της κληρονομιάς του ναυτικού πατέρα του. Όταν, σαν οφθαλμαπάτη, η μοίρα του εμφανίσει μπροστά του ένα καράβι από παλιοσίδερα, θα τον καλέσει να τη φτιάξει από την αρχή και να αποδείξει εάν η σκουριά της ζωής του μπορεί να αντέξει το ταξίδι.

Η ταινία είναι εμπνευσμένη από γράμματα του μεγάλου Έλληνα λογοτέχνη Νίκου Καββαδία και βρίσκεται σε ανοιχτή συνομιλία με το έργο του. Οι χαρακτήρες της ταινίας μοιράζονται τα ίδια πάθη, τις ίδιες αγωνίες, την ίδια λαχτάρα για τη θάλασσα και την ναυτοσύνη.

Το ΜΠΙΤΣΚΟΜΠΕΡ ξεκίνησε τη πορεία του για τα φεστιβάλ του κόσμου από το Διαγωνιστικό Τμήμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μπουένος Άιρες (Αργεντινή) και τον περασμένο Νοέμβριο έκανε απόβαση στην Ελλάδα και το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Εκεί αγαπήθηκε από το κοινό του φεστιβάλ και απέσπασε από τη Κριτική Επιτροπή τον Αργυρό Αλέξανδρο – Βραβείο Σκηνοθεσίας και το Βραβείο Φωτογραφίας.

Στο πρωταγωνιστικό ρόλο και σε μια καθηλωτική ερμηνεία ο Χρήστος Πασσαλής, ενσαρκώνει ταυτόχρονα τη στιγμή μιας κρίσης αλλά και μιας ανάτασης. Το πλήρωμα συμπληρώνουν οι Αλίκη Ανδρειωμένου, Στάθης Κόκκορης, Σωτήρης Μπέλσης, Λευτέρης Πολυχρόνης. Τη διεύθυνση φωτογραφίας αναλαμβάνει ο μετρ Γιώργος Καρβέλας, απαθανατώντας τους χαρακτήρες του σαν μια καρτ ποστάλ πριν το ταξίδι.

Βιογραφικό Σκηνοθέτη: Ο Αριστοτέλης Μαραγκός αποφοίτησε από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και συνέχισε για σπουδές κινηματογράφου στο London Film School. Έχει γράψει και σκηνοθετήσει αρκετές μικρού μήκους ταινίες, όπως το “If You Have No Place to Cry”, που απέσπασε το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη στο Φεστιβάλ Δράμας το 2011. Η πρώτη μεγάλου μήκους animation ταινία του, “The Timekeepers of Eternity”, έκανε πρεμιέρα στο Fantastic Fest 2021. Εστιάζει σε ιστορίες εμμονής, σύγκρουσης με το παρελθόν και πειραματίζεται με τη φόρμα, αποτελώντας μία από τις πιο ξεχωριστές δημιουργικές φωνές στο ελληνικό σινεμά τα τελευταία χρόνια.

Συντελεστές

Ηθοποιοί: Χρήστος Πασσαλής, Αλίκη Ανδρειωμένου, Στάθης Κόκκορης, Σωτήρης Μπέλσης, Λευτέρης Πολυχρόνης, Ελένη Καραγεώργη, Γιούλα Μπουντάλη, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Αχιλλέας Χαρίσκος, Ακύλλας Καραζήσης

Σενάριο: Αριστοτέλης Μαραγκός, Χρυσούλα Κοροβέση

Σκηνοθεσία: Αριστοτέλης Μαραγκός

Παραγωγός: Κωνσταντίνος Κουκούλης

Executive Producer: Φένια Κοσοβίτσα

Συμπαραγωγοί: Αριστοτέλης Μαραγκός, Βίκυ Μίχα, Αλέξης Αναστασιάδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Καρβέλας

Μοντάζ: Θοδωρής Αρμάος

Κόλοριστ: Δημήτρης Μανουσιάκης

Κάστινγκ: Κλεοπάτρα Αμπατζόγλου

Κοστούμια: Χριστίνα Λαρδίκου

Σκηνικά: Σταύρος Λιόκαλος

Βοηθός Σκηνοθέτη: Άννα Νικολάου

Διεύθυνση Παραγωγής: Χάρης Τσαμπάς

Μακιγιάζ: Χαρά Βασιλειάδη

Μουσική: Randall Taylor

Ηχοληψία: Τάσος Καραδέδος

Μια παραγωγή της ΠLANKTON

σε συμπαραγωγή με EKK, ΕΡΤ, ASTERISK*, FRENEL και BLONDE

Διάρκεια: 92’

