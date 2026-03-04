Μπλακ άουτ σε όλο το Ιράκ – ΗΠΑ ζητούν από τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν τη χώρα

Το Υπουργείο Ενέργειας του Ιράκ έκανε λόγο για πλήρες μπλακ άουτ, ενώ ο Υπουργός Ενέργειας ανέφερε ότι “το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας έχει διιακοπεί πλήρως σε όλες τις επαρχίες του Ιράκ”. Σύμφωνα με τη δήλωση του υπουργείου που έλαβε το πρακτορείο Reuters, οι λόγοι διακοπής προς ώρας διερευνόνται.

Νωρίτερα, όπως αναφέρουν πηγές υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράκ, αναχαιτίστηκε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη περιοχή του αεροδρομίου της Βαγδάτης. Οι ΗΠΑ ζητούν από τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν τη χώρα το συντομότερο δυνατόν.

Σε σχετική ανακοίνωση που έγινε από την Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη αναφέρθηκε πως «Οι Αμερικανοί πολίτες που βρίσκονται στο Ιράκ προτρέπονται εντόνως να φύγουν μόλις μπορέσουν να το πράξουν με ασφάλεια και, εν αναμονή, να προφυλάσσονται. Εάν μπορούν να εγκαταλείψουν το έδαφος (του Ιράκ) με ασφαλή τρόπο, πρέπει να το κάνουν τώρα» Πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράκ ανέφεραν λίγο νωρίτερα ότι αναχαιτίστηκε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιοχή του αεροδρομίου της Βαγδάτης.

