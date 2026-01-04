Μπλακ άουτ στο FIR: Η ΕΥΠ δεν βλέπει επίθεση αλλά βλάβη στα Γεράνια Ορη

Το αεροδρόμιο αποτελεί ευαίσθητη υποδομή της χώρας και η βλάβη προκάλεσε την κινητοποίηση της υπηρεσίας, για να αποκλειστεί το σενάριο της εξωτερικής απειλής.

04 Ιαν. 2026 15:46
Ενημέρωση για το σοβαρό πρόβλημα που «τύφλωσε» το ελληνικό FIR λαμβάνει από την πρώτη στιγμή η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας.

Το αεροδρόμιο αποτελεί ευαίσθητη υποδομή της χώρας και η τεχνική βλάβη προκάλεσε την κινητοποίηση της υπηρεσίας, προκειμένου να αποκλειστεί το σενάριο της εξωτερικής απειλής.

Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν προκύπτει κυβερνοεπίθεση, αλλά ότι προκλήθηκε μία βλάβη σε ραντάρ που βρίσκεται στα Γεράνεια Όρη και το οποίο ραντάρ επικοινωνεί με τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος και άλλων αεροπορικών συστημάτων.

Πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας εμφανίζονται καθησυχαστικές σημειώνοντας ότι δεν «βλέπουν» κάποια εξωτερική απειλή αλλά μία σοβαρή τεχνική βλάβη.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη ένα μέρος της τεχνικής βλάβης έχει αποκατασταθεί, ενώ μέσα στην ημέρα αναμένεται να αποκατασταθεί πλήρως το πρόβλημα.

