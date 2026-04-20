Μπλεξίματα με τον νόμο έχει ο Ελον Μάσκ, δείτε γιατί

Μπλεξίματα με τον νόμο έχει ο Ελον Μασκ, καθώς η εισαγγελία του Παρισιού κάλεσε τον μεγιστάνα να δώσει κατάθεση, μετά την έρευνα που ξεκίνησε καταγγελία Γάλλου βουλευτή, ο οποίος υποστηρίζει ότι μεροληπτικοί, κακόβουλοι αλγόριθμοι στην πλατφόρμα X είναι πιθανόν να έχουν διαστρεβλώσει τη λειτουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος επεξεργασίας δεδομένων.

Αν υπάρχει κάτι στο οποίο συμφωνούν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης και οι αναλυτές είναι ότι ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ δεν αναμένεται να έλθει, όπου έχει κληθεί από τον επικεφαλής της Μονάδας καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματος της Γαλλίας, για μια «εθελοντική συνέντευξη», στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας.

Η ανταπόκρισή του στην κλήση δεν έχει στην παρούσα φάση υποχρεωτικό χαρακτήρα, ωστόσο η γαλλική Δικαιoσύνη θα μπορούσε στη συνέχεια να κλιμακώσει τις πιέσεις της φθάνοντας ως και την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης.

Ποσό μάλλον όταν οι εμπειρογνώμονες της Εθνικής Μονάδας Κυβερνοασφάλειας της Γαλλίας έχουν αφήσει να εννοηθεί, μέσω διαρροών προς τον Τύπο, ότι τρέφουν βάσιμες υποψίες πως ο Έλον Μασκ, χειραγωγώντας τον αλγόριθμο του μέσου του κοινωνικής δικτύωσης, έχει διαπράξει τα εξής αδικήματα: παράνομη χρήση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων χρηστών για την προβολή στοχευμένης διαφήμισης, επηρεασμός του δημόσιου διαλόγου στη Γαλλία, άρνηση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, συνενοχή στην κατοχή και διανομή παιδικής πορνογραφίας, παραβίαση της ιδιωτικής ζωής κ.ά. Συν τοις άλλοις η χειραγώγηση αλγόριθμου μέσου κοινωνικής δικτύωσης, συνιστά «παραποίηση της λειτουργίας» ενός συστήματος υπολογιστή, που με βάση το γαλλικό Δίκαιο διώκεται ποινικά.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα γαλλικών μέσων ενημέρωσης, έπειτα από δεκαπέντε μήνες έρευνας, δικαστές και αστυνομικοί οι οποίοι έλαβαν βοήθεια από διάφορους ειδικούς στην Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και «πληροφορίες που παρείχαν διάφοροι δημόσιοι φορείς», αποφάσισαν να ζητήσουν από την X να παράσχει τον αλγόριθμό της, προκειμένου να κρίνουν αν και κατά πόσο παραβιάζεται η γαλλική νομοθεσία.

