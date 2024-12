Μπλίνκεν – Φιντάν: Συνεχίζεται η συνεργασία κατά του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία ΒΙΝΤΕΟ

Ο Άντονι Μπλίνκεν, Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, συμφώνησε με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν πως είναι σημαντικό οι ΗΠΑ και η Τουρκία να συνεχίσουν να συνεργάζονται κατά του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν ο Μπλίνκεν με τον Φιντάν από την Άγκυρα, ο Αμερικανός υπουργός υπογράμμισε: «Οι χώρες μας εργάστηκαν πολύ σκληρά και προσέφεραν πολλά στη διάρκεια πολλών ετών για να διασφαλίσουν την εξάλειψη του χαλιφάτου του ΙΚ, για να διασφαλίσουν ότι αυτή η απειλή δεν θα κάνει ξανά την εμφάνισή της και είναι ύψιστης σημασίας να συνεχίσουμε αυτές τις προσπάθειες».

Nothing ground breaking from Blinken – Fidan statement. We want stable Syria, inclusive government, we agree many of the issues in Syria etc.

Boring talking points.

Blinken only said that they should continue to deny a territory to ISIS, a euphemism to underline SDF importance pic.twitter.com/ttxiM1Tztk

